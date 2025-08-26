Maxi variazione al bilancio. La Provincia investe 15 milioni su strade, scuole ed Erasmus+

Il consiglio provinciale vara un’importante variazione di bilancio per quasi 15 milioni di euro che consentiranno di avere a disposizioni ingenti risorse da indirizzare verso viabilità, scuole e progetto Erasmus. L’approvazione è avvenuta nella seduta di ieri. "Parliamo di fondi importanti destinati a potenziare gli investimenti in edilizia scolastica, viabilità e progetto Erasmus – spiega il presidente Sergio Loggi -. Nonostante le difficoltà la Provincia prosegue con determinazione a programmare, progettare e realizzare opere pubbliche erogando servizi a vantaggio del territorio. La parte più ingente della manovra contabile è consistita nell’inserimento di 11 milioni di euro per l’intervento denominato ‘Intervalliva del Piceno’ concernente l’ammodernamento della s.p. 43 Mezzina primo stralcio – quarto lotto, infrastruttura strategica per la mobilità del Piceno". Via libera anche ad altri sette interventi che riguarderanno altre strade di competenza provinciale tra cui la Valfluvione, la 129 di Trisungo, la 178 di Rotella, la provinciale 31 che ricade nel comune di Fogliano e la Valmenocchia. Questo sarà possibile grazie ad oltre 2,3 milioni. "Queste risorse saranno spalmate su sette interventi per la sistemazione di varie arterie della rete viaria - precisa il consigliere Daniele Tonelli -, portando così il finanziamento complessivo delle opere già previste a ben 7,4 milioni per migliorare sicurezza e percorribilità dei tratti interessati". Per quanto riguarda l’edilizia scolastica invece è stato deliberato l’incremento degli stanziamenti in entrata per 1,3 milioni relativi ai lavori di adeguamento sismico dell’Itc Capriotti di San Benedetto. Qui si potrà intervenire sui corpi di fabbrica 1 e 4. Infine il consiglio ha provveduto all’acquisizione di risorse per circa 358mila euro destinare al programma comunitario Erasmus+. Un modo che consentirà di agevolare le mobilità all’estero degli studenti delle scuole superiori del Piceno.

Massimiliano Mariotti