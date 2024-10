Mazzarani avverte L’Aquila: "Faremo il nostro gioco"

Se da una parte il grande momento dell’Atletico Ascoli è certificato dai punti in classifica e dai gol realizzati (sei nelle ultime due giornate), occorre riconoscere i meriti anche alla difesa che a parte le tre reti subite a Recanati, sta mostrandosi sempre più solida e affidabile. A commentare il momento di grande euforia in casa bianconera è stato ieri il difensore con la maglia numero sei, Federico Mazzarani: tre vittorie su tre in trasferta , ora c’è da dare continuità di risultati in casa, ma davanti avrete un avversario forte. Che partita vi aspettate?

"Domenica affronteremo L’Aquila in una partita estremamente difficile, in cui può succedere di tutto. Loro sono una delle squadre più competitive per la vittoria del campionato, reduce da un secondo posto nella scorsa stagione e dotata di giocatori importanti e esperti. Mi aspetto un incontro ad alto ritmo, con azioni pericolose da entrambe le parti. Dovremmo concentrarci nel contenere il loro attacco, uno dei loro maggiori punti di forza continuando ad imporre come ogni domenica il nostro gioco senza snaturarci".

A Notaresco avete vinto una partita importante: che peso può avere per il prosieguo della stagione?

"È stata una grande vittoria, ottenuta contro una squadra forte e con una marcata identità. È ancora presto per valutare l’impatto che avrà sulla stagione, ma questi tre punti sono sicuramente fondamentali per quello che è il nostro obiettivo"

E’ alla seconda stagione ad Ascoli, che bilancio fa di questa esperienza?

"Sono arrivato all’Atletico Ascoli circa un anno fa e fin da subito mi sono sentito parte integrante di questa società, che mette al primo posto l’individuo e solo successivamente il calciatore. Nella scorsa stagione abbiamo vissuto una crescita esponenziale, passando dall’ultimo posto alla concreta possibilità di raggiungere i playoff. Fino a questo momento, non posso che esprimere la mia gratitudine verso tutte le persone meravigliose che ho incontrato in questi mesi. Il mio desidero è quello di vivere una stagione importante come quella dello scorso anno crescendo sia come calciatore che come uomo".

Dopo 5 partite il campionato è quanto mai equilibrato: chi l’ha impressionata di più fino a questo momento?

"Sapevamo di dover affrontare un campionato estremamente difficile, ricco di squadre blasonate. L’equilibrio attuale rende il torneo ancora più stimolante, e avrà la meglio chi saprà curare quei dettagli che, più che mai, possono fare la differenza. Finora abbiamo affrontato solo cinque squadre, ma tutte mi hanno lasciato un’ottima impressione. In particolare, l’attacco della Recanatese ci ha creato diverse difficoltà, dimostrandosi particolarmente incisivo".

Valerio Rosa