Mazzarani regala un punto d’oro all’Atletico Ascoli

: Zappalà 6, Iurgens 6, Ruiz 6, Valentini 6, Di Emma 5,5 (20’st Cruz 6), Grossi 6,5, Pellegrini 6,5, Maurizi 6 (40’st Fatati SV), Camilli 5,5 (6’st De Marco 6,5), Vestenicky 6 (20’st Panaioli 6), Savi 5,5 (25’st Spirito 6). A disp. Simeoni, Orosa, Recchiuti, Rossetti. All. Granieri 6

ATLETICO ASCOLI: Pompei 6, Camilloni 6, Valentino 5,5 (11’st Gurini 6), Mazzarani 7, Pinto 6 (44’st Ceccarelli SV), Severini 6 (32’st D’Alessandro 6), Clerici 5,5 (11’st Pedrini 6,5), Olivieri 6, Traini 6,5, Minicucci 5,5 (17’st Cesario 6), Vechiarello 6. A disp. Canullo, Marucci, Dondoni, Gerlero. All. Seccardini 6

Arbitro: Luigi Scicolone di San Dona’ di Piave (assistenti Nicola Giancristofaro e Antonio Bruno di Lanciano)

Reti: 82′ De Marco (T), 92′ Mazzarani (A)

Note - Ammoniti Pellegrini (T), Valentino, Severino, Camilloni, Pedrini (A)

Un punto strappato all’ultimo assalto dall’Atletico Ascoli che allo stadio “Olindo Galli” pareggia per 1-1 contro il Tivoli. Succede tutto nel finale, con i padroni di casa che la sbloccano a 10’ dalla fine con De Marco, per poi essere ripresi allo scadere dal primo gol stagionale di Mazzarani. Arriva così un punto che fa decisamente molto morale per la truppa bianconera che trova il terzo risultato utile consecutivo, lasciando invece l’amaro in bocca ai padroni di casa.

La gara. Dopo il fischio d’inizio c’è la classica fase di studio tra le due formazioni, con lo spettacolo che stenta a decollare. Il Tivoli amministra il possesso, provando a pungere in ripartenza: la prima occasione è di marca locale, con Camilli che viene anticipato dall’uscita bassa di Pompei. I bianconeri, invece, provano a sfruttare qualche calcio piazzato per rendersi pericolosi, senza tuttavia trovare la mira giusta. Il primo tempo scivola via senza che nessuna delle squadre riesca a prevalere, con le reti bianche che resistono.

Nella ripresa il canovaccio non cambia, ma questa volta è l’Atletico Ascoli ad avere l’occasione più ghiotta: inserimento con i tempi giusti di Olivieri che, all’altezza del dischetto, calcia alto e spreca. Entrambe le panchine cercano energie nuove con i sostituti, arrivando così nel concitato finale.

Il Tivoli preme ed a 10’ dalla fine riesce a sbloccare il risultato: batti e ribatti in area ascolana, arriva De Marco che di potenza piega le mani a Pompei per l’1-0. Sembra fatta per i padroni di casa, ma l’Atletico Ascoli non molla ed all’ultimo assalto arriva il pareggio: lancio di Ceccarelli e sponda di Pedrini, sulla sfera di fionda Mazzarani che in diagonale insacca il definitivo 1-1 che fa esplodere la panchina ospite. Con questo pareggio i bianconeri allungano a sei lunghezze dalla zona playout con sette gare ancora da giocare.