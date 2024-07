Mazzoni, blitz dei Nas al reparto di Cardiologia

"Inadeguatezze strutturali", ma complessivamente niente di particolarmente grave nell’immediato e, soprattutto, di non rimediabile. Questo l’esito dei controlli di cui è stato oggetto ieri il reparto di cardiologia dell’ospedale Mazzoni di Ascoli. Un controllo disposto dalla Procura di Ascoli che ciclicamente verifica le condizioni degli ambienti ospedalieri. Ieri mattina quindi i militari dell’arma del Nucleo Anti Sofisticazione coadiuvati dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Ascoli si sono presentati nel reparto e lo hanno sottoposto ad una attenta ispezione. Per altro i carabinieri del nucleo di Ascoli anche nei giorni scorsi sono stati nel nosocomio ascolano per effettuare controlli, sempre su mandato della magistratura ascolana che si muove talvolta di iniziativa, altre volte dietro segnalazione di presunte anomalie. Al termine delle verifiche ieri mattina è stato redatto un verbale contenente annotazioni che hanno evidenziato alcune criticità. "Ci hanno chiesto di adeguare i servizi igienici e in parte alcune stanze di degenza. Quello di cardiologia – spiega il direttore generale dell’Ast di Ascoli Nicoletta Natalini, all’estero – è l’unico reparto che non è stato ristrutturato in base ai nuovi criteri. Un intervento che è già nei piani".

Peppe Ercoli