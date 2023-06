Mazzoni in affanno Mancano gli anestesisti, saltano interventi chirurgici

Non può definirsi ‘buona’ sanità pubblica quella che non dà risposte ai cittadini. Quella che fa aspettare diversi mesi prima che un malato, anche oncologico, possa essere operato, o che accorpa da anni, per mancanza di personale, reparti importanti come quelli di chirurgia generale e urologia, o che riduce drasticamente le sedute operatorie perché non ci sono anestesisti a sufficienza. E’ proprio il numero esiguo di quest’ultimi (negli ultimi tempi sono diminuiti per via di dimissioni, malattie e trasferimenti), i cui effetti vanno a sommarsi al periodo di ferie dell’estate, che sta comportando all’ospedale ‘Mazzoni’ di Ascoli una drastica riduzione degli interventi chirurgici programmati, soprattutto di urologia la cui agenda, grazie alla presenza di un primario stimato e bravo come Giulio Milanese, ne conta moltissimi. E’ normale che laddove ci sia un eccellente primario la domanda aumenti, ed è quello che sta accadendo all’unità operativa complessa di urologia del nosocomio ascolano da quando è arrivato Milanese.

Dunque, attenzione a non perdere l’ennesimo professionista che, nonostante l’impegno e le buone intenzioni, prima o poi potrebbe anche stancarsi e decidere di andarsene. Speriamo di no. E’ già accaduto in passato con Marco Catarci, ottimo primario di chirurgia che dopo richieste, mai soddisfatte, per migliorare le performance del suo reparto ha preferito Roma, dove dirige la chirurgia all’ospedale ‘Sandro Pertini’. Tornando, comunque, alla situazione del ‘Mazzoni’, sono purtroppo tanti i pazienti di urologia che stanno aspettando di essere operati. C’è chi è in lista da febbraio e ancora non riceve la chiamata, e a chi invece era stato detto che sarebbe stato operato la prossima settimana, ma in questi giorni ha ricevuto la telefonata dall’ospedale con la quale gli è stato comunicato che l’operazione è stata rinviata a data da destinarsi.

Si tratta, comunque, di persone malate, chi con maggiore urgenza di essere operate, e chi con meno, ma che comunque necessitano dell’intervento. Ma perché il problema della carenza di anestesisti al nosocomio ascolano non viene in parte risolto facendo arrivare in aiuto quelli dell’ospedale di San Benedetto dove l’emergenza è sicuramente minore? Del resto i due ospedali fanno parte della stessa Azienda sanitaria territoriale. E ancora, perché non indire subito un avviso pubblico per reperire altri anestesisti? A queste domande la Regione dovrebbe trovare delle risposte, perché l’Ast di Ascoli (l’Area vasta 5 prima) non può sempre essere la cenerentola delle Marche, nonostante i bravi professionisti che per fortuna può vantare di avere. A pagarne le conseguenze, comunque, alla fine, sono sempre i ‘poveri’ cittadini.

Lorenza Cappelli