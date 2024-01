Mazzoni specialistico e oncologico,. Natalini: "Ma c’è la legge regionale"

"Il ‘Mazzoni’ diventi un ospedale specialistico e oncologico". A chiederlo, alle autorità sanitarie locali e regionali, sono i Comuni dell’Ambito territoriale sociale XXII. E’ loro, infatti, la proposta di un nosocomio che possa connotarsi come specialistico, soprattutto in alcune branche, ma anche oncologico, sia attraverso lo sviluppo dell’attività chirurgica oncologica appunto, sia attraverso la trasformazione di radioterapia e gastroenterologia e endoscopia interventistica, attualmente strutture semplici, in unità operative complesse. Ma quanto di tutto ciò che i Comuni chiedono è realmente fattibile? A rispondere a questa domanda è il direttore generale dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli, Nicoletta Natalini. "Le proposte dell’Ambito XXII sono arrivate dopo quelle dell’Ambito XXI – dice la dg dell’Ast – e ciascuno ha chiesto ciò che ritiene valorizzante la propria struttura ospedaliera e territorio. Come direttore generale devo considerarle nel loro complesso e valutarle in un momento in cui, dovendo redigere l’atto aziendale, il nuovo bilancio e altri documenti come il piano degli investimenti, della formazione e del fabbisogno triennale del personale, se le proposte sono in linea con i bisogni di salute e con quello che riusciamo a permetterci, possono essere valutate dall’Ast. Abbiamo comunque dei vincoli dettati dalla legge regionale, come quello di dover mantenere costante il numero di strutture complesse presenti sul territorio. Quindi, a fronte di proposte di trasformazione di attuali due strutture dipartimentali in strutture complesse, ci deve essere a livello provinciale una riduzione di due. Devono dunque essere conversioni, e non incrementi. Ma bisogna ragionare a che cosa si può eventualmente rinunciare. Queste proposte vanno, comunque, incontro al fatto che le due strutture ospedaliere si devono qualificare, connotare, specializzare. La richiesta che viene per il nuovo ospedale di San Benedetto, ovvero che sia caratterizzato da interventi sull’urgenza, trova un equilibrio con quella di Ascoli che propone una connotazione differente". Tra le necessità evidenziate dai Comuni dell’Ats XXII, anche quelle del robot chirurgico Da Vinci e di una nuova Pet per la medicina nucleare. "La Pet è una tecnologia che abbiamo e – continua la Natalini -, per non interrompere il servizio, bisogna ragionare su quando potrà essere possibile una sua sostituzione. Il robot è sicuramente una nuova tecnologia che ha i suoi ambiti di interesse, ma che non preclude l’attività chirurgica che facciamo ora. Per comprare una tecnologia così costosa devi avere anche la casistica sufficiente per sfruttarla appieno".

Lorenza Cappelli