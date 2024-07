Mb party inaugura la sede

Per poter godersi di un evento impeccabile c’è bisogno di competenza, esperienza e risorse. E’ quanto offre Mb partylab di Marta Bellachioma, che a fine giugno ha aperto il laboratorio lungo la strada Salaria a Colli del Tronto, alla presenza del sindaco Andrea Cardilli. Durante l’inaugurazione del laboratorio c’è stato un ricco buffet, degustazioni confetti, animazione per bambini. Marta Bellachioma ha già dato prova della sua bravura curando l’allestimento ‘Il Bosco Incantato‘ per lo scorso Natale a Colli del Tronto, lasciando tutti letteralmente a bocca aperta. Un allestimento che ha rievocato un mondo incantato fatto di magiche mise en scene, deliziosi dolci ed oggetti speciali. "Sono particolarmente soddisfatto – ha dichiarato il sindaco fresco di rielezione Andrea Carlilli –, per le numerose attività che hanno aperto i battenti a Colli, credo che siamo un paese dove c’è un’altissima percentuale di negozi per abitanti. Questo è il primo taglio del nastro in questo terzo mandato e auguro a Marta Bellachioma, che conosciamo per la sua bravura, un eccellente lavoro. Mi auguro che si aprano tanti altri negozi". Nel laboratorio di Marta Bellachioma ci sono vasi, confetti, palloncini colorati. "Siamo attenti e determinati –ha detto Marta – a rispondere ad ogni esigenza, dopo il contatto telefonico ci incontriamo, in ciascun evento curiamo tutto, con proposte personalizzate, governando tutto il processo di realizzazione con flessibilità e professionalità. Seguo corsi in Italia che mi hanno permesso di acquisire abilità e competenze specifiche. Il mio lavoro è anche la mia passione, sono una giovane mamma, che ha tanta grinta e voglia di rendere unico e indimenticabile ogni evento che organizzo".