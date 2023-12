M.C.A. Costruzioni ricerca carpentieri e muratori

La M.c.a. costruzioni di Seveso (MB) ricerca carpentieri da impiegare tra Sant’Elpidio a Mare e Porto San Giorgio. E’ richiesta un’età tra i 25 e i 60 anni. Chi si candida a ricoprire questo impiego dovrà essere automunito. La proposta di contatto è a tempo determinato ed orario a tempo pieno. Chi fosse interessato può inviare il proprio curriculum vitae a: ebr.mca@gmail.com o può contattare il numero telefonico 3334068226. La stessa ditta ricerca anche elettricisti nelle costruzioni civili e professioni assimilate, un idraulico e dieci muratori in pietra e mattoni. La proposta di contratto è sempre a tempo determinato e i requisiti richiesti sono sempre un’età tra i 25 e i 60 anni, automuniti. Il centro per l’impiego di riferimento è quello di Fermo. Il codice dell’annuncio è 524060. Di seguito i contatti del centro per l’impiego: email centroimpiegofermo.ido@regione.marche.it; pec regione.marche.centroimpiegofermo@emarche.it; telefono 0734212656 - 0734212670.