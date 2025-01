Meccanica ed elettronica, altro no per il Guastaferro

Anno nuovo, vecchie polemiche. Per il secondo anno consecutivo, l’Istituto ‘Antonio Guastaferro’ ha incamerato il parere negativo sull’inserimento di due nuovi corsi, afferenti agli indirizzi di ‘Meccanica e meccatronica’ nonché ‘Elettronica ed elettrotecnica’, da parte della regione Marche. Decisione presa, nonostante il parere positivo della provincia, per scongiurare l’eventuale frammentazione dell’offerta scolastica nel Piceno. Chi ha fatto domanda, però, non ci sta: "Non ci meravigliamo più – tuona la dirigente Marina Marziale - Eppure il territorio ha questa necessità, anche perché le scelte delle famiglie sono orientate dalle scuole vicine. Quindi sarebbe stato un passo importante per la città di San Benedetto avere quest’ulteriore opzione rispetto ai licei e agli istituti tecnici. Il bacino di utenza a San Benedetto c’è ed è differente rispetto a quello di Ascoli, dove si teme che possano diminuire gli iscritti: secondo me, con la creazione del nuovo corso di ‘Meccatronica’ non ci sarebbe alcuna frammentazione. La provincia aveva approvato questa proposta e so che in consiglio comunale era stata votata all’unanimità una mozione promossa dalla consigliera Luciana Barlocci, però poi non so quali altre mosse siano state eventualmente fatte. Io ribadisco ogni anno questa necessità alle amministrazioni, ma ancora non riusciamo a fare quel salto di qualità che il nostro territorio merita". Va ricordato che il consiglio provinciale, come ricordato dalla mozione della stessa Barlocci, aveva approvato tale istanza nella seduta del 29 ottobre. Dopo due mesi, però, l’esito è stato nuovamente negativo. E anche stavolta le istituzioni provano a farsi sentire: "Questa è l’ennesima sconfitta per il nostro territorio – commenta amaramente il presidente Sergio Loggi - Sono due anni che la provincia di Ascoli, sulle proprie linee programmatiche, dà indicazioni perché venga implementato l’indirizzo di ‘Meccatronica’ al ‘Guastaferro’. Un corso per il quale il Piceno ha una vocazione pressoché naturale, anche perché nella nostra zona industriale ci sono tante aziende che lavorano in questo settore e tante di loro chiedono proprio di avere un sopporto in tal senso. Non capiamo perché, per la seconda volta, questo corso sia stato disapprovato, senza una reale giustificazione. Si parla tanto di creare un collegamento fra scuola e lavoro per dare risposte al territorio e poi nel concreto cosa si fa per la crescita occupazionale del Piceno? Le aziende devono andare fuori provincia per trovare questo genere di competenze, quindi perché non allargare il raggio d’azione della costa? Includeremmo un bacino che va da Porto San Giorgio a parte della vallata del Tronto. A questo punto c’è da chiedersi se a monte di questa decisione non ci sia, piuttosto, una precisa volontà politica".

Giuseppe Di Marco