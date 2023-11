Meccanico, muratore, fabbro e addetti alla pulizia

Dal meccanico al muratore, sono diverse anche le proposte nella provincia di Ascoli. Si ricerca, per Ascoli, apprendista meccanico con non più di 29 anni. Si ricerca anche un muratore specializzato e manovale con contratto a tempo determinato e pieno. Ancora, si ricerca fabbro, preferibilmente con esperienza, per azienda di costruzione e messa in posa porte e infissi con contratto a tempo determinato e pieno per le sedi sia di Ascoli che di San Benedetto. Si cerca commesso di bancoaiuto cucina per pasta all’uovo con esperienza, con contratto a tempo determinato part-time (5 ore al sabato5 ore la domenica). Si ricercano, poi, addetti ai servizi di igiene e pulizia con contratto a tempo determinato part-time tramite la procedura del Dpcm Flussi che regola l’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio nazionale. Tramite lo stesso decreto si assumono collaboratori domestici e professioni assimilate, badanti e baby sitter. Per candidarsi rivolgersi al centro per l’impiego di Ascoli o a quello di San Benedetto del Tronto.