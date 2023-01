Medaglie d’onore ai detenuti nei lager

Si è svolta ieri ad Ascoli la cerimonia di consegna della Medaglia d’Onore alla memoria, concessa dal presidente della Repubblica a tutti i cittadini italiani, civili e militari che, dopo l’8 settembre 1943, furono catturati e detenuti dai tedeschi nei lager. Un evento organizzato nell’ambito delle manifestazioni in ricordo delle vittime del nazismo, della Shoah ed in onore di coloro che a rischio della propria vita hanno protetto i perseguitati, La Medaglia d’Onore è stata consegnata dal sottosegretario di Stato Lucia Albano alla memoria del fante Edoardo Piergallini, nelle mani della figlia Elisabetta. Il fante Edoardo Piergallini è stato "Combattente dell’Arma di Fanteria nello scacchiere del mediterraneo, nei territori Greci dell’Isola di Rodi; il 7 febbraio 1944 è stato fatto prigioniero di guerra dalle forze armate tedesche, nei fatti d’arme di Rodi e deportato in Germania, quale internato militare italiano nel campo di lavoro di Buchenwald. Liberato dalle forze armate alleate americane l’8 maggio 1945 è stato rimpatriato dalla prigionia il 1° luglio 1945". La Repubblica riconosce, a titolo di risarcimento soprattutto morale, il sacrificio dei propri cittadini deportati ed internati nei lager nazisti nell’ultimo conflitto mondiale e, nel caso che il diretto beneficiario sia deceduto, al familiare più stretto. La consegna della medaglia in bronzo, ai superstiti o familiari, riportante al dritto lo stemma della Repubblica Italiana e al rovescio, dentro ad un cerchio di filo spinato spezzato, il nome e cognome dell’internato o del deportato, è stata idealmente collegata ed ha luogo alla data del 27 gennaio, "Giorno della Memoria", istituito per ricordare lo sterminio e le persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti. La cerimonia ha avuto un seguito con lo spettacolo teatrale per le scuole "Scacco al re", con il Laboratorio Minimo Teatro e la Compagnia dei Folli. Nel pomeriggio, nella zona ebraica del civico cimitero di Ascoli, la tradizionale preghiera congiunta ebraico-cattolica, poi la cena con i piatti giudaici al sestiere di Sant’Emidio e infine la proiezione del film "Terezin" di Gabriele Guidi, al Nuovo Cineteatro Piceno. Le iniziative per la Giornata della Memoria si concluderanno oggi con "Tracce di Primo Levi" allo stabilimento Elantas Europe, nella zona industriale di Campolungo.

p. erc.