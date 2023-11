Media ‘Vecchiotti’, la rimpatriata dei ragazzi del ’63

Si è tenuta domenica al ristorante ‘Re Leone’ di Servigliano la rimpatriata

della classe 1963, per ricordare i giorni trascorsi fra i banchi della scuola media ‘Vecchiotti’. Una simpatica e rumorosa combriccola che in maniera molto goliardica ha voluto ricordare gli scherzi, la complicità e gli anni della scuola. Persone che qualche anno fa vivevano fra Servigliano, Falerone, Monteleone di Fermo e Belmonte Piceno che però frequentavano tutti la stessa scuola. Per seguire il lavoro

o la famiglia, molti di loro

si sono trasferito in altri comuni, ma puntualmente

ogni 10 anni si ritrovano

intorno ad un tavolo per ricordare aneddoti, storie e conquiste raggiunte insieme. Alla rimpatriata ha presenziato anche il sindaco Marco Rotoni, che ha voluto sottolineare l’importanza dell’iniziativa prestando il fianco alla

goliardia di questi giovani

ex alunni che hanno chiuso

il pranzo con una torta condiviso persino con altri commensali.

a.c.