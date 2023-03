"Medici, finalmente l’incarico"

"Apprendiamo con soddisfazione l’intenzione della commissaria dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli, Vania Carignani, di affidare gli incarichi dirigenziali ai medici dell’Ast, bloccati da anni, come richiesto dalla Cimo". Queste le parole di Andrea Piccinini, segretario Cimo Marche, relativamente alla nomina da parte della Carignani del responsabile dell’Unità operativa semplice dipartimentale di gastroenterologia e endoscopia interventistica, con sede all’ospedale di Ascoli, nella persona di Filippo Antonini. Ciò permetterà di completare l’offerta dell’endoscopia digestiva della nuova Ast non solo da un punto di vista diagnostico, ma anche interventistico, apportando quelle metodiche operative non eseguite finora nel Piceno e che hanno comportato una elevatissima mobilità passiva extra Area vasta (in particolare ogni anno circa 300 pazienti ricoverati venivano trasferiti in ambulanza fuori provincia per eseguire esami di endoscopia interventistica). Tra le nuove procedure disponibili al ‘Mazzoni’ ci saranno l’ecoendoscopia e la colangiopancreatografia retrograda endoscopica. "‘La nomina di Antonini – dice Piccinini – può rappresentare solo un primo passo, che deve essere necessariamente seguito dall’attribuzione di tutti i 24 incarichi gestionali rimanenti e di tutti gli incarichi professionali cui hanno diritto i medici con più di 5 anni di anzianità". Il 28 marzo la Carignani incontrerà la dirigenza medica per illustrare il crono-programma delle future nomine.

Lorenza Cappelli