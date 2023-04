Medici in prima linea "Così abbiamo gestito l’emergenza Covid" Marinucci Cavaliere

Gli ultimi due anni della sua quarantennale carriera, prima del meritato riposo, li ha trascorsi in prima linea nella lotta contro il Covid-19. Direttore dell’unità operativa complessa di radiologia e diagnostica per immagini dell’Area vasta 5, e durante la pandemia anche coordinatore di tutti i reparti per le esigenze legate all’emergenza sanitaria, Carlo Marinucci, in pensione da settembre scorso, è stato insignito con decreto del Presidente della Repubblica del titolo di Cavaliere dell’ordine al merito della Repubblica italiana. Un riconoscimento sicuramente meritato, la cui consegna avverrà il 2 giugno in prefettura, ma che l’ex primario sente di condividere con tutto il personale delle due radiologie degli ospedali di Ascoli e San Benedetto, dai tecnici ai medici agli amministrativi che hanno collaborato sotto la sua direzione.

"Dalla prefettura – dice Marinucci – mi hanno comunicato che sono stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica. Durante la pandemia sono stato incaricato, dall’allora direttore Cesare Milani, di coordinare tutte le unità operative che si occupavano dei processi legati all’emergenza sanitaria. In più ero comunque sempre il primario della radiologia, con quella di San Benedetto, soprattutto, sotto pressione quando l’ospedale Madonna del Soccorso è stato convertito in Covid. Allo stesso tempo lavorava molto anche quella del Mazzoni dove erano stati trasferiti tutti i reparti ‘puliti’ della riviera. In un giorno, solo per i pazienti Covid o sospetti tali, siamo arrivati ad eseguire dieci Tac e venti radiografie al torace. Il lavoro più grande lo hanno svolto i tecnici".

"Il momento più difficile durante la pandemia? Ricordo una riunione convocata di sabato sera a San Benedetto – continua Marinucci – perché da Ancona era stato deciso di convertire l’ospedale in Covid. Dovevamo eseguire velocemente dei lavori per i percorsi, non eravamo ancora pronti, ma da Pesaro erano già partiti dei pazienti positivi. Durante la seconda ondata, invece, la nuova giunta regionale decise di mantenere i due nosocomi un po’ Covid e un po’ no. Questo ha comportato delle difficoltà per la radiologia di Ascoli in quanto non avendo un percorso Covid al Pronto soccorso per eseguire le Tac, quest’ultime dovevano essere fatte nella radiologia pulita. Dunque, ogni volta che arrivava un paziente Covid dovevamo chiudere il reparto. Poi – conclude Marinucci – la Fondazione ha acquistato una Tac da mettere al Pronto soccorso ed è stata la svolta".

Carlo Marinucci, in forza ora alla clinica San Marco dove svolge la sua professione da medico radiologo, è tra i promotori del nuovo corso di laurea in tecniche di radiologia e radioterapia che partirà a settembre con sede nella radiologia dell’ospedale ‘Mazzoni’.

Lorenza Cappelli