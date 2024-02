Medici all’attacco: "Tagli a posti letto e personale Medicina d’Urgenza a rischio"

Ascoli, 5 febbraio 2024 – “Dopo molte polemiche sul futuro incerto della Medicina d’Urgenza all’ospedale Madonna del Soccorso, finalmente è arrivata la nota chiarificatrice della direzione medica, con la quale si dispone, oltre alla già nota riduzione dei posti letto, anche il temuto taglio del personale medico dedicato alla Murg (Medicina D’Urgenza) nel turno notturno". Inizia così la nota polemica del sindacato dei medici, Cimo, a firma del segretario regionale Andrea Piccinini. "Nella nota si fa specifico riferimento al fatto che, dal primo febbraio, verranno mantenuti 5 posti letto dotati di monitor su 8 totali – si legge –; l’assistenza sarà rimodulata con la presenza di un medico dedicato solo nel turno diurno, mentre di notte l’assistenza sarà garantita da uno dei due medici del pronto soccorso. Una disposizione, da parte della direzione, che toglie definitivamente il dubbio su ciò che tutti speravano di scongiurare, cioè il ridimensionamento della Medicina d’Urgenza, che ora appare in tutta la sua evidenza, grazie al taglio del personale medico dedicato all’assistenza nel turno notturno, che potrebbe mettere a rischio la funzione stessa della Medicina d’Urgenza".

E ancora: "Riteniamo utile ribadire che, pochi posti letto di Murg, senza copertura medica ’dedicata’ H24 (ma affidati al solo medico di notte che lascia il pronto soccorso per intervenire in urgenza), non consentono di garantire alcuna vera funzione di Medicina d’Urgenza, e tanto meno di attività semintensiva. Infatti, la ’funzione’ della Medicina d’Urgenza e semintensiva deve prevedere obbligatoriamente che l’assistenza sia fornita per 24 ore al giorno da un medico dedicato e non dai medici che operano negli ambulatori del pronto soccorso, impossibilitati alla gestione di tali letti. Ma se di notte rimarranno solo due medici di pronto soccorso, ed uno di essi dovrà lasciare gli ambulatori per presidiare i posti letto della Murg, allora verrà dimezzata la capacità di risposta alle emergenze-urgenze del pronto soccorso, con un inevitabile aumento del sovraffollamento ed un ulteriore allungamento dei tempi di attesa, che risultano già oggi drammaticamente lunghi. Diversamente, rimarrebbero privi di assistenza medica dedicata i posti letto della Murg, (letti oltretutto monitorati che dovrebbero essere controllati dal medico), sui quali il medico di pronto soccorso interverrebbe solo in caso di emergenza-urgenza". Poi l’affondo finale: "Condanniamo la scelta della direzione che, riteniamo, sia motivata solo da ragioni di carattere economico, finalizzate al contenimento della spesa per il costo del personale medico".