Medicina: cresce l’offerta Punto Inrca a Paggese

Dal ‘Punto salute Inrca’, che stamattina sarà inaugurato a Paggese di Acquasanta, all’emissione del bando di gara per l’affidamento congiunto della progettazione definitiva-esecutiva e dei lavori di realizzazione dell’ospedale di comunità all’ex Luciani ad Ascoli, fino all’approvazione del progetto e all’affidamento dei lavori per l’ampliamento della Casa della comunità a Monticelli, nel Piceno cresce l’offerta della medicina territoriale. Per quanto riguarda il ‘Punto salute Inrca’ il cui taglio del nastro avverrà questa mattina, lo stesso è stato allestito nella struttura che ospita la Rsa: quest’ultima conta 40 posti letto (al primo piano), mentre al piano terra, oltre alla presenza del medico di medicina generale Andrea Ciucci e della guardia medica, da oggi saranno operativi gli ambulatori di prossimità Inrca dove sarà attiva la telemedicina. Un servizio, dunque, di cui potranno beneficiare tutti gli utenti dell’Ast di Ascoli, ma soprattutto quelli delle zone montane.

Per quanto riguarda, invece, l’ospedale di comunità che sorgerà ad Ascoli e per il quale è stata avviata la procedura per la realizzazione con un impegno di spesa di 2.699.873 euro, lo stesso sorgerà nella struttura grezza che si trova dietro il complesso dell’ex sanatorio Luciani e disporrà di 20 posti letto per cure intermedie. Il presidio di cure intermedie, o ospedale di comunità, è una struttura extraospedaliera residenziale temporanea destinata al paziente che non è tanto grave da avere necessità di risiedere in un ospedale, oppure non è ancora sufficientemente stabilizzato per vivere al proprio domicilio. Le strutture intermedie sono strutture sanitarie a valenza territoriale idonee a ospitare pazienti in dimissione da reparti per acuti degli ospedali per i quali è necessario consolidare le condizioni fisiche, continuare il processo di recupero funzionale, accompagnare il paziente con fragilità individuale o sociale nella prima fase del post-ricovero, e pazienti provenienti dal territorio per i quali il medico di medicina generale richieda un ambiente protetto per attuareproseguire le proprie terapie al fine di evitare, o preparare, il ricovero in struttura ospedaliera.

Infine, è stato approvato il progetto definitivo per i lavori di ampliamento della casa della comunità all’ospedale ‘Mazzoni’ (attiva dal 2016), ovvero dove ha sede il distretto sanitario di Ascoli diretto da Giovanna Picciotti.

Lorenza Cappelli