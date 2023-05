medicina d’urgenza

Segue dalla prima

"La determina 283 del 21 aprile 2023 (sulle graduatorie per mobilità d’urgenza ndr) ha inteso sopperire alla criticità con una soluzione momentanea attivando una mobilità d’urgenza che però non risolve il problema, ma anzi apre un altro scenario che porterà al collasso le attività del dipartimento di medicina nei due ospedali della Ast Picena. La mobilita d’urgenza è un atto provvisorio, mentre gli ordini di servizio non possono essere riconosciuti come unico meccanismo di programmazione se la volontà è quella di mantenere aperto il servizio di emergenza per tempo prolungato, oppure iniziarne uno smantellamento definitivo. Un professionista dell’emergenza ha delle specificità mediche riconosciute dalla specializzazione e da una pratica che certo non può essere equiparata a quella di branche affini".