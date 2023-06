Medicina d’urgenza non chiude Turni di notte coperti fino a luglio

La Medicina d’urgenza rimarrà operativa grazie alla disponibilità dei cardiologi di stanza al Madonna del Soccorso: scongiurata la chiusura dell’unità operativa, che nei giorni scorsi era stata paventata per la mancanza di personale. L’accordo per mantenere attiva la Murg rivierasca è stato raggiunto due giorni fa nel corso della riunione del Dipartimento d’emergenza, cui ha preso parte la commissaria straordinaria Ast Maria Capalbo, il primario Giuseppina Petrelli e numerosi referenti dell’unità operativa, le cui esigenze sono state messe sul piatto durante quello che è stato, a tutti gli effetti, un incontro fiume. Cosa cambierà al nosocomio sambenedettese? I turni notturni della Murg, difficili da coprire, verranno effettuati in parte dai medici di Cardiologia e in parte da quelli del Pronto soccorso. Questa suddivisione lavorativa verrà assicurata fino al 30 luglio, dopodiché i giochi si riapriranno e si vedrà se sarà possibile prorogare i termini dell’accordo o acquisire la disponibilità di medici specialisti provenienti dalle unità operative di entrambi gli ospedali piceni.

La soluzione è stata raggiunta grazie all’azione tempestiva della dottoressa Capalbo, che ha ascoltato le istanze di tutti gli attori coinvolti in prima linea: la commissaria d’altronde rimarrà in servizio fino al 16 luglio, dopodiché la patata bollente passerà nelle mani della prima direttrice Ast, Nicoletta Natalini. Insomma, la situazione è stata tamponata per il prossimo mese e mezzo, ma il periodo immediatamente successivo sarà anche quello di maggiore afflusso turistico per la riviera, e pertanto il vertice dell’Azienda Sanitaria Territoriale dovrà trovare al più presto un nuovo accordo per fare in modo che il reparto non collassi su sé stesso. Il maggiore impulso alla ricerca di una soluzione, in tal senso, lo hanno dato gli stessi specialisti del Madonna del Soccorso, che in una lettera inviata alcuni giorni fa alla dirigenza Ast sono stati inequivocabili: "Risulta di tutta evidenza – si legge nella missiva - l’elevatissimo rischio clinico a cui vengono esposti non solamente i pazienti, ma i medici stessi, chiamati ad un esercizio di bilocazione o, talvolta, di trilocazione insostenibile. Più di una volta sono stati evidenziati verbalmente degli episodi, occorsi durante i turni notturni, che hanno richiesto l’abbandono della sala emergenza da parte dell’unico medico strutturato, chiamato a soccorrere pazienti ricoverati in regime Obi che presentavano quadri acuti a carattere di urgenza o anche di emergenza".

Giuseppe Di Marco