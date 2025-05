Medicina sportiva e infortuni: "Il segreto sta nella prevenzione"

La sala De Carolis e Ferri di Palazzo Arengo, ha ospitato la conferenza stampa di presentazione del progetto "Lo sport e la medicina sportiva" e dei convegni di salute, benessere e formazione organizzati per Ascoli Città Europea dello Sport 2025. Hanno partecipato il vicesindaco Massimiliano Brugni, l’assessore allo Sport Nico Stallone, il Direttore generale dell’Ast Ascoli, Antonello Maraldo, il direttore sanitario dell’Ast Ascoli, Maria Bernadette Di Sciascio, e i rappresentanti dell’associazione Medico dello Sport Marche. "Un progetto a cui questa amministrazione tiene molto - ha sottolineato il vice sindaco Massimiliano Brugni - e che riguarda i tantissimi praticanti e dirigenti sportivi della nostra città, ma anche di tutto il territorio Piceno. Ringrazio quindi anche a nome del sindaco Marco Fioravanti oggi assente per impegni istituzionali la direzione dell’Ast di Ascoli con il dottor Antonello Maraldo e la dottoressa Di Sciascio per la grande disponibilità". A descrivere il progetto è stato l’assessore allo sport, Nico Stallone: "Abbiamo coinvolto tutte le associazioni sportive proprio per l’importanza di questo progetto. Quando si parla di prevenzione nello sport si pensa sempre all’infortunio, mentre invece occorre tener presente tutta la fase di cura di se stessi, proprio a partire dalle visite medico-sportive. Un programma di carattere formativo e informativo. Partiremo sabato con il convegno Cardiosport in programma alla Sala della Vittoria con tutte le problematiche relative al cuore. Si proseguirà venerdì 30 maggio quando parleremo di Traumatologia dello sport con un convegno moderato dal dottor Concetto Battiato, primario UOC Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale Mazzoni alla presenza della dottoressa Romana Attorresi, (fisiatra e medico dello sport AST Fermo), del professor Giuliano Cerulli un vero guru per tantissimi calciatori, il professor Nazzareno Salvatori tecnico e docente della Scuola dello Sport Coni. Venerdì 6 giugno si parlerà invece dell’attività fisica dell’anziano con moderatore Italo Paolini e relatori il dottor Luca Tancredi (Medico specialista in Geriatria) il professor Nicola Silvaggi (Docente Scuola dello Sport CONI Regione Marche e tecnico della Nazionale Italiana di Atletica e il dottor Emidio Scarpellini (Medico del Reparto Medicina Interna Ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto). Per sabato 7 giugno - ha concluso l’assessore Stallone - stiamo predisponendo una ‘Camminata a tema per gli anziani’ con la collaborazione di "Salute in cammino" delle ACLI Ascoli. Ma andremo avanti poi per tutto l’anno con iniziative che presenteremo di volta in volta".

Valerio Rosa