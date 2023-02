Medico di base per trent’anni e riferimento di tutto il paese: cittadinanza onoraria ad Arezzini

Per quasi trent’anni è stato il medico di base del paese, un vero punto di riferimento per tutta la comunità. Per questo motivo, dunque, il Comune di Monsampolo ha omaggiato con la cittadinanza onoraria il dottor Mario Arezzini. La cerimonia si è svolta sabato scorso, al teatro comunale. "Dal 1992, anno del suo arrivo a Monsampolo, il dottor Arezzini ha percorso tutte le strade del paese a qualsiasi ora – spiega il sindaco Massimo Narcisi –. Ben tre generazioni di pazienti hanno varcato la porta del suo studio, trovando un uomo prima ancora che uno stimato professionista sempre pronto all’ascolto, disponibile al dialogo e prodigo di consigli. Durante la recente emergenza sanitaria a causa del covid ho avuto modo di conoscerlo da vicino, soprattutto quando nei periodi più complicati della pandemia ci sentivamo tutti i giorni per capire quale fosse l’andamento dei contagi. In quegli interminabili momenti ho potuto apprezzare tutte le sue qualità umane e professionali a conferma di quanto di buono mi era stato in precedenza raccontato da molti cittadini. D’ora in poi possiamo considerare il dottor Mario Arezzini a pieno titolo un figlio adottivo di Monsampolo del Tronto". Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco di Ripatransone Alessandro Lucciarini De Vincenzi, paese di residenza di Arezzini, l’ex sindaco di Ripatransone Ubaldo Maroni nella cui giunta il medico era stato assessore alla cultura, e il professor Nando Dalla Chiesa, che ha voluto omaggiare la lunga amicizia con il medico partecipando alla cerimonia e presentando il suo ultimo libro dal titolo ‘Ostinati e contrari’.

Matteo Porfiri