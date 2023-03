Medico si accascia durante il turno: gravissimo a Torrette

E’ ricoverato in gravi condizioni all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona un medico di 61 anni di origini abruzzesi che ieri ha avuto un malore durante il turno di servizio presso la Casa di Cura Villa San Marco di Ascoli. Mentre svolgeva le sue funzioni, il dottore poco prima delle 10, all’improvviso, si è accasciato a terra. Subito è stato soccorso dai colleghi e dal personale paramedico. Le sue condizioni sono apparse immediatamente molto gravi per cui è stato chiesto l’intervento del 118. Giunti presso la clinica, anche i sanitari del servizio emergenze hanno verificato la serietà delle condizioni, riconducibili ad una sospetta emorragia cerebrale; per cui è stato chiesto l’intervento dell’eliambulanza che è atterrata alla piazzola del Pennile di Sotto dove nel frattempo il medico è stato trasferito in ambulanza. In breve il medico abruzzese è giunto al Torrette dove è stato perso in carico dai sanitari dorici che lo hanno sottoposto a tutti gli esami del caso. La situazione riguardante il suo stato di salute è seguita con attenzione e apprensione anche dai vertici e dai sanitari della casa di Cura Villa San Marco.

p. erc.