Meditazione e silenzio con la Diocesi

Quasi 150 iscritti all’iniziativa ’Silenzio: grembo della parola – esercizi spirituali nella vita ordinaria’ promossa dalla Diocesi di Ascoli da oggi a giovedì. Si tratta di un percorso di discernimento personale da vivere per 4 giorni nella vita quotidiana: meditazioni, letture, esercizi spirituali. Un primo incontro si è tenuto online dove il vescovo Gianpiero Palmieri con don Francesco Guglietta e Madre Sophia Gitai hanno spiegato gli esercizi. Ogni giorno gli iscritti riceveranno un link a un video dove i responsabili degli esercizi proporranno delle meditazioni di 20 minuti circa. Inoltre domani e giovedì 25 gennaio, i partecipanti sono invitati a ritrovarsi in 5 punti diversi della Diocesi (il monastero di S. Onofrio ad Ascoli, la parrocchia dei Ss. Cosma e Damiano a Mozzano, quella di S. Luca a Villa Pigna, di S. Paolo a Pagliare e il monastero delle benedettine di Offida) per condividere il percorso. Momento conclusivo in Cattedrale venerdì alle 21 col vescovo.

