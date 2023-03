Medusa, la replica di Tulli

"Medusa Beach s.r.l. è piena e legittima proprietaria dello stabilimento balneare conosciuto come ’Medusa’ ed in concessione demaniale presso la spiaggia di San Benedetto del Tronto; nessun tribunale ne ha messo in discussione la titolarità". E questo uno dei primi punti che Robertino Tulli, in proprio e in qualità di legale rappresentante di Medusa Beach Srl ha voluto precisare in merito alle notizie emerse di recente sul contenzioso tra Medusa Beach srl e Serena Srl. "Tra Medusa Beach srl. e Serena s.r.l.– va avanti Tulli nella nota stampa – sono in corso vari contenziosi per reciproche contestazioni creditorie e debitorie; il Tribunale di Ascoli ha in prima istanza condannato la società scrivente, in solido con La Medusa s.r.l, a rifondere a Serena s.r.l. un’ingente somma di denaro; la scrivente società ha già tuttavia impugnato detta decisione ed attende fiduciosa il responso della magistratura". "Il sottoscritto, dottor Robertino Tulli – si legge ancora –, è stato riconosciuto estraneo dal Tribunale di Ascoli dai fatti che Serena s.r.l. ha contestato a Medusa Beach s.r.l. e a La Medusa s.r.l. e per tale motivo lo scrivente vanta un credito a titolo di rimborso spese legali che Serena s.r.l. si ostina a non voler corrispondere". "E’ abbastanza singolare – la conclusione di Robertino Tulli – che questioni di natura privata che coinvolgono la vita e le sorti economiche di società in pieno esercizio vengano divulgate attraverso mezzi quali la stampa o la televisione, determinando possibili danni per la violazione della privacy nonchè all’immagine commerciale che poco avrebbero a che fare con il diritto di cronaca. Ci si riserva quindi apposite azioni nei confronti della signora Serena Scaramucci che, peraltro, parla a nome della Serena s.r.l. senza esserne nè socia nè legale rappresentante".