’Meelky’ e il tricolore da difendere

Il beatboxing, o più semplicemente beatbox, consiste nella capacità di riprodurre tutti i suoni degli strumenti musicali, attraverso l’utilizzo della bocca e della voce; si tratta di un fenomeno in continua crescita che appassiona milioni di ragazzi in tutto il mondo. "Meelky" è una Beatbox Crew, cioè un collettivo, composto da tre elementi: Adsur Silvestri, 20 anni di Castel di Lama in arte Amtd, Misaele Saldari, 21 anni di Ascoli, in arte Misa, e Lorenzo Pignoloni, 20 anni, sempre di Ascoli, in arte Feel. Il gruppo ha conquistato il titolo di campione italiano nel 2022 a Bologna e il 9 e il 10 marzo dovranno difenderlo a Venezia, dove si terrà la nuova competizione nazionale. Il primo dei tre ad approcciare al mondo del beatbox è stato Misa, che circa 10 anni fa cominciò a imparare i primi suoni grazie a video dimostrativi su Youtube. Mentre frequentavano le scuole superiori, prima Feel e poi Amtd, vedendo e ascoltando Misa fare beatbox, si sono interessati a questa disciplina musicale e hanno iniziato a praticarla. Successivamente, grazie ad un evento organizzato dalla loro scuola, si sono esibiti per la prima volta, con il nome di "Meelky".