Meeting d’autunno Conad: "Una visione di futuro". Gli esperti a confronto

‘Una visione di futuro: territori, impresa, cooperazione’ è il titolo e il tema che ha caratterizzato i lavori del Meeting d’Autunno 2025 organizzato da Conad Adriatico. Nella sala convegni dell’hotel il Casale di Colli del Tronto ospiti si è svolto un confronto con economisti, imprese e rappresentanti del mondo cooperativo sulle prospettive del settore e sulle sfide che attendono la distribuzione moderna. L’edizione di quest’anno, ha posto l’attenzione su un tema decisivo per chi opera nel mondo della grande distribuzione: come continuare a garantire sviluppo e occupazione in un contesto economico che cambia, rafforzando il legame tra impresa, persone e comunità. Un messaggio in piena coerenza con l’identità di Conad Adriatico presente in Marche, Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata, oltre che in Albania e Kosovo, la Cooperativa riunisce 439 punti vendita, 273 Soci imprenditori e oltre 8.400 collaboratori, con un impatto diretto su occupazione, filiere e sviluppo locale. Nel 2024 ha registrato un fatturato di 2,241 miliardi di euro (+4,98%) e una quota di mercato del 17,62%, confermandosi leader in Abruzzo, Marche e Molise. Ogni anno Conad Adriatico collabora con oltre 550 fornitori locali, generando più di 560 milioni di euro di valore economico per le economie regionali "contribuendo a rafforzare le filiere agroalimentari – ha sottolineato l’amministratore delegato Antonio Di Ferdinando – che rappresentano uno dei motori principali della crescita dei territori". "Questa rete di legami economici e sociali dà forma concreta al modello cooperativo di Conad Adriatico" ha detto il presidente di Conad Adriatico Emiliano Ciaschetti". L’incontro, moderato da Maria Cristina Alfieri, Direttrice di Fondazione Conad Ets, ha riunito voci di primo piano. Carlo Cottarelli, economista e divulgatore, ha aperto i lavori con una riflessione sul contesto macroeconomico: "Occorre esssee convinti che se ci rimbocchiamo le maniche siamo in grado di risolvere i problemi". Christian Centonze, Consumer Intelligence Sales Leader di NielsenIQ, ha analizzato le nuove dinamiche di consumo e il modo in cui digitalizzazione e cambiamenti sociali stanno ridefinendo la relazione tra clienti e distribuzione. Rossella Ferro, Direttrice Marketing de La Molisana SpA, ha portato la testimonianza di un’impresa che ha saputo crescere attraverso la collaborazione con la rete cooperativa. Leonardo Becchetti, economista e docente universitario a Tor Vergata, ha approfondito il ruolo della cooperazione come motore di sviluppo sostenibile. La giornata si è conclusa con Enrico Bertolino, che ha offerto una riflessione sulle persone e sulle nuove forme di leadership come risorsa per il futuro delle organizzazioni.