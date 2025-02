Meeting + Nuoto Insieme per il decimo anno l’appuntamento alla piscina comunale

Torna Meeting + Nuoto Insieme, un evento che celebra il piacere dello sport e il valore della comunità. Quest’anno l’incontro avrà un significato ancora più speciale: sarà un momento per festeggiare insieme i 10 anni di attività. L’evento, in programma per domenica nella piscina comunale di San Benedetto, sarà suddiviso in due momenti: la mattina rivolta a tutti gli adulti tesserati FIN e di qualsiasi ente di promozione sportiva, il pomeriggio, invece, sarà dedicato alle gare del settore propaganda FIN, consentendo agli atleti di vivere un’esperienza di gara in un clima di amicizia e sano spirito sportivo. "Siamo felici di riproporre questo evento, che rappresenta i valori cui teniamo: sport, amicizia e inclusione - dichiarano il presidente Giorgio Bruglia e la segretaria e coordinatrice Massina Silla - Il decimo anniversario è un piccolo traguardo che vogliamo celebrare con semplicità e gratitudine, guardando con entusiasmo al futuro".