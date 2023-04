Melania Rea, 12 anni dopo "Assassino presto libero"

Sono trascorsi 12 anni dai giorno in cui Salvatore Parolisi denunciò il 18 aprile 2011 la scomparsa della moglie Melania Rea con una concitata telefonata ai carabinieri fatta da Colle San Marco. Il corpo senza vita della giovane mamma di Folignano venne ritrovato il 20 aprile, due giorni dopo. "Se la sono pigliata" disse l’ex militare del 235° Reggimento Piceno all’interlocutore che rispose al telefono. Un ricordo che rimane sempre presente nella comunità ascolana che seguì la vicenda con trepidazione durante le ricerche e con rabbia quando la povera Melania fu ritrovata morta. Grazie ad una telefonata rimasta anonima, Melania fu ritrovata al bosco delle casermette, a Ripe di Civitella del Tronto, dove si svolgono le esercitazioni di tiro di soldati e soldatesse della caserma ascolana. Era seminuda, trafitta da 35 coltellate: era stata assassinata e il cadavere deturpato con sfregi e una siringa: una ignobile e meschina messa in scena dell’assassino. Le indagini stabilirono che la famiglia Parolisi quel pomeriggio era uscita dall’abitazione a Folignano, ma che al pianoro di Colle San Marco non c’era mai stata, come invece sostenne Salvatore. Le investigazioni della Procura di Ascoli prima e di quella di Teramo poi hanno portato ad imputare la responsabilità dell’omicidio proprio al marito, incarcerato il 19 luglio del 2011 e poi condannato in via definitiva a 20 anni di reclusione che sta scontando nel carcere di Bollate: si è sempre proclamato innocente, ma la giustizia lo ha privato anche della patria potestà della figlia Vittoria. Ancora pochi anni e tornerà in libertà, magari cominciando dal fruire di permessi grazie alla buona condotta. Un’ipotesi inaccettabile per i familiari di Melania come testimoniano le parole che lo zio Rino ha scritto sieri sulla sua pagina Facebook rivolgendosi alla nipote Melania che non c’è più. "Sono trascorsi 12 anni dalla Tua scomparsa, 12 anni in cui il dolore dentro il nostro cuore non diminuisce mai. In questo giorno la mente ripercorre quei momenti, dalla scomparsa al ritrovamento. Momenti di speranza che immediatamente vennero sopraffatti da momenti di disperazione. A Te purtroppo non è concesso di ritornare tra di noi, dalla Tua bimba (oggi una bellissima ragazza), mentre al tuo carnefice viene data questa possibilità e tra qualche anno sarà libero perché qualcuno decise che non ci fosse crudeltà nelle 35 coltellate ricevute. Spero in una giustizia divina".

Peppe Ercoli