Melania Rea, messaggi d’amore nell’anniversario della morte

Ascoli, 18 aprile 2023 – “A Te purtroppo non è concesso di ritornare tra di noi, dalla Tua bimba (oggi una bellissima ragazza), mentre al tuo carnefice viene data questa possibilità e tra qualche anno sarà libero perché qualcuno decise che non ci fosse crudeltà nelle 35 coltellate ricevute. Questa è la giustizia. Spero in una giustizia divina”. Con queste parole cariche di tenerezza e rabbia Gennaro Rea ha ricordato la nipote Melania nell’anniversario della sua morte, avvenuta il 18 aprile del 2011 per mano del marito, Salvatore Parolisi, che infierì con un’infinità di coltellate mentre erano al Bosco delle Casermette a Ripe di Civitella.

L’ex militare è in carcere a scontare una condanna definitiva a 20 anni di reclusione e non è lontanissimo il giorno in cui tornerà in libertà. Una circostanza che turba la famiglia originaria della giovane mamma che viveva a Folignano con Salvatore e la piccola Vittoria.

"Sono trascorsi 12 anni dalla Tua scomparsa, 12 anni in cui il dolore dentro il nostro cuore non diminuisce mai – ha scritto lo zio Rino in un post su Facebook - In questo giorno la mente ripercorre quei momenti dalla scomparsa al ritrovamento. Momenti di speranza che immediatamente vennero sopraffatti da momenti di disperazione. Cara Melania da lassù proteggi sempre la Tua famiglia e la Tua Vittoria. Sei sempre nei nostri cuori”.