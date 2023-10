Delitto di Melania Rea, lo strazio dei genitori in tv: "Noi la cercavamo, Parolisi dormiva"

Ascoli, 28 ottobre 2023 – “Vittoria mi chiama babbo. Io gli ho spiegato che sono il nonno, ma le ho anche chiesto perché mi chiama babbo e non papà. E lei mi ha risposto ‘‘perché chiamarti papà mi ricorda quella persona, perciò non ti voglio chiamare papà, ma ti chiamerò babbo’’. Quella persona gli ricorda chi le ha tolto la mamma".

Gennaro e Vittoria Rea durante la puntata di 'Delitti in famiglia' mostrano le foto della figlia. A destra, Gennaro accompagna Melania all’altare. Nel tondo, Salvatore Parolisi

È iniziata con le parole di Gennaro Rea, venerdì sera, la puntata di "Delitti in famiglia" in prima serata su Rai 2 dedicata a "Il caso Rea", una puntata che ha posto in evidenza il lato familiare straziante di questa tragedia. Per la prima volta hanno parlato a lungo Gennaro e Vittoria Rea, i genitori di Melania. Hanno rivissuto i momenti della scomparsa di Melania, della notizia del ritrovamento del cadavere, dell’arresto di Salvatore e la sua condanna.

"La prima notte di ricerche dormimmo a casa di Melania a Folignano. Io e mio marito rimanemmo vestiti, lui (Parolisi, ndr) ebbe il coraggio di mettersi in pigiama e di andare a letto" ha raccontato la signora Vittoria. "Durante le ricerche ho scavalcato anche le recinzioni dei giardini delle case a San Marco per cercare Melania, ma niente" ha detto Michele, fratello della donna poi trovata assassinata. I genitori lo seppero dalla trasmissione di Barbara D’Urso "e ci si è gelato il sangue, non capivamo cosa era successo a nostra figlia".

Sullo schermo sono passati i filmini delle feste, quando Melania era giovane, quando il papà Gennaro l’ha accompagnata all’altare il giorno del matrimonio, i momenti con la piccola Vittoria e il marito. "Quando ci disse che le piaceva Salvatore pensammo che era un militare ed era un bravo ragazzo. Lui lavorava fuori e volendo stare con lui si sono sposati in fretta e furia." ha detto Michele Rea, aggiungendo che "ero preoccupato per la lontanza ma pensavo che avesse trovato l’uomo che sapesse proteggerla". La gioia per la nascita di Vittoria, di cui Salvatore seppe molte ore dopo. "Nacque a mezzanotte. Gli telefonammo per ore, ma non ha mai risposto, poi disse che dormiva; quando venne in ospedale alle 18 non portò neanche un fiore a Melania" ha aggiunto mamma Vittoria con amarezza.

Poi le interviste in tv di Parolisi, i pianti senza lacrime nel negare di essere lui l’omicida. "Non dimenticherò mai quando in tv disse "adesso permettetemi di fare il dovere di padre" ha sottolineato con rancore Gennaro Rea. Struggente la visita dei coniugi Rea alla tomba di Melania. "Non ho pianto molto, tanto che a volte dico fra me ‘Melania perdonami’, ma pensavo alla bambina e volevo essere forte per lei" il ricordo commosso di mamma Vittoria. È forte la rabbia di Gennaro Rea nel ricordo delle esequie di Melania. "Nell’andare a pagare per il funerale, lui mi disse ‘ditemi quant’è la mia metà’. Capite, voleva pagare la sua metà. Vattene – gli risposi – l’ultima festa gliela faccio io a mia figlia".

Lo cacciarono da casa Rea, dove era rimasto, quando seppero dei tradimenti. "Gli chiesi da madre a figlio che succedeva e mi disse che erano tutte bugie" ha raccontato mamma Vittoria indignata dal fatto che a Parolisi è stata rimossa l’aggravante della crudeltà, così che l’ergastolo si è trasformato in 20 anni di carcere. "Ben 35 coltellate e una bambina che, lì vicino, poteva ascoltare le urla della madre: se non è crudeltà questa…".