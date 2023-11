Melania Rea, ma non solo. Tanti processi

La provincia di Ascoli non è immune da reati recentemente racchiusi nel termine di "violenza di genere". Tanti i processi in corso per stalking, lesioni, maltrattamenti in famiglia, minacce verso donne e quasi sempre tutto questo accade in famiglia o comunque fra persone che hanno un legame affettivo. Il caso più clamoroso chiaramente è quello dell’omicidio di Melania Rea, uccisa il 18 aprile 2011 dal marito Salvatore Parolisi che sta scontando in carcere una condanna a 20 anni. La pietà verso la povera donna, il contesto in cui è maturato l’omicidio e la personalità dell’assassino ne hanno fatto un caso emblematico, ricordato anche in questi giorni a seguito dell’omicidio di Giulia Cecchettin, uccisa dal fidanzato Filippo Turetta. Parlando proprio della personalità di Parolisi, recentemente la criminologa Margherita Carlini, consulente della difesa della famiglia Rea, ha detto che "se Melania non fosse vissuta in una relazione maltrattante non sarebbe stata uccisa" e che "i maltrattamenti che ha subito dal marito erano psicologici ed economici". Secondo la criminologa "l’errore che si è commesso nel caso dell’omicidio di Melania è averlo inquadrato nel contesto di una relazione perfetta, della famiglia del mulino bianco, all’interno della quale improvvisamente succede l’impensabile. La violenza psicologica come quella patita da Melania non è quasi mai riconoscibile; lei non ha capito di essere in una relazione maltrattante e questo non le ha permesso di chiedere aiuto". Tra le tante storie c’è quella di Manuela Arragoni, ascolana volontaria della Croce Rossa, alla quale è dedicata la "Panchina Rossa" a piazza Immacolata. Benché gravemente malata e ormai morente l’ex marito non ha esitato a vessarla e per questo è stato recentemente condannato a un anno e mezzo di carcere.

p.erc.