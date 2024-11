Meletti conquista gli Usa. Premio a San Francisco

La ditta Silvio Meletti è stata nominata Spirit Brand of the Year 2024 dalla rivista americana Wine Enthusiast. Il prestigioso riconoscimento verrà assegnato il prossimo 27 gennaio a San Francisco durante il 25° gala dei Wine Star Awards: i premi assegnati ogni anno alle persone più influenti dell’industria del vino, dei liquori e delle bevande. La ditta ascolana, nata nel 1870, produce la celeberrima Anisetta Meletti; era entrata in nomination lo scorso 13 settembre insieme ad altre 4 distillerie di diverse nazionalità: due americane, una messicana e una, ultracentenaria, del Nicaragua. Nei giorni scorsi il verdetto che incorona la Ditta Meletti come distilleria dell’anno 2024. "Io e la mia famiglia siamo davvero onorati di ricevere questo prestigioso riconoscimento" dichiara Silvio Meletti, presidente dell’azienda ascolana. "L’anno prossimo la nostra ditta festeggerà i 155 anni di ininterrotta attività; questo premio va ad aggiungersi ai numerosissimi premi e riconoscimenti che abbiamo ricevuto a cavallo di tre secoli. Il modo migliore per onorare tutto il lavoro che continuiamo a fare con passione e dedizione tutti i giorni, mantenendo un pensiero costante all’esempio di chi ci ha preceduto. Wine Enthusiast è una delle riviste di settore più importanti al mondo – continua – essere nominati distilleria dell’anno da una rivista indipendente che analizza le dinamiche del nostro settore a livello globale significa che ci stiamo muovendo nel modo giusto".

Negli ultimi anni la ditta Meletti si è affacciata molto nei mercati internazionali e oggi si possono trovare i suoi liquori a New York come a Shanghai; a Santiago del Cile come ad Adelaide. Negli Stati Uniti, in modo particolare, è diventato un brand molto conosciuto anche grazie all’utilizzo dei nostri prodotti nella mixology. "Degustare a Manhattan un cocktail realizzato col nostro Amaro è tanto popolare quanto prendere un caffè corretto all’Anisetta Meletti ad Ascoli" conclude Silvio Meletti. Wine Enthusiast, fondata nel 1979 a New York, è una pluripremiata pubblicazione cartacea e online che presenta notizie sul vino, liquori e tendenze alimentari, oltre a 25.000 valutazioni e recensioni all’anno; raggiunge 4,5 milioni di pagine visualizzate mensilmente ed è il leader del settore con il maggior traffico tra tutti i siti web di media sul vino.