Meletti premiata negli Usa

Un traguardo storico per la Ditta Silvio Meletti il riconoscimento di Spirit Brand of the Year 2024 dalla rivista americana Wine Enthusiast. La cerimonia si è svolta a San Francisco durante il 25esimo gala dei Wine Star Awards, un evento che celebra ogni anno le personalità e le aziende più influenti nel settore del vino, dei liquori e delle bevande. Meletti ha superato la concorrenza di quattro importanti distillerie internazionali: due americane, una messicana e una storica realtà del Nicaragua, aggiudicandosi il premio grazie alla qualità e alla tradizione che caratterizzano i suoi prodotti.

Alla premiazione era presente una delegazione di famiglia composta da Mauro, Matteo e Marianna Meletti, figli di Silvio Meletti, e Simone e Liliana Meletti, figli di Aldo Meletti. Il premio arriva in un anno significativo per la Ditta Meletti, che celebra 155 anni di attività ininterrotta. Fondata nel 1870 ad Ascoli da Silvio Meletti, primo Cavaliere del Lavoro della città, l’azienda è nota per l’iconica Anisetta Meletti, simbolo di eccellenza e tradizione del territorio piceno. Ancora oggi, alla quinta generazione, la famiglia produce i liquori secondo le ricette originali del fondatore, mantenendo viva una tradizione che continua a ottenere consensi in tutto il mondo.

Negli ultimi anni, sotto la guida di Silvio e Aldo Meletti, affiancati dalla nuova generazione, l’azienda ha consolidato la sua presenza sui mercati internazionali. I liquori Meletti sono oggi apprezzati in città come New York, Shanghai, Santiago del Cile e Adelaide. In particolare, negli Stati Uniti, il marchio sta conquistando sempre più spazio grazie al suo utilizzo nella mixology, un settore in forte crescita che valorizza la qualità dei prodotti Meletti.

Nel 2021, il Ministero dello Sviluppo Economico ha riconosciuto Meletti come Marchio storico di interesse nazionale, un ulteriore attestato della sua importanza nel panorama italiano e internazionale. Wine Enthusiast, fondata nel 1979 a New York, è una delle pubblicazioni più autorevoli per vini e liquori, con oltre 25.000 valutazioni e recensioni annuali.

Peppe Ercoli