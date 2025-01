Meloni lancia Acquaroli: "Ha risvegliato le Marche"

Arianna Meloni, capo della Segreteria politica nazionale e responsabile del tesseramento di Fratelli d’Italia, è giunta ad Ascoli Piceno per l’evento ‘Le Marche protagoniste’, che si è svolto in una gremita Sala della Ragione di Palazzo dei Capitani. All’incontro, hanno partecipato anche la senatrice Elena Leonardi (coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia), Marco Fioravanti (sindaco di Ascoli Piceno), Francesco Acquaroli (governatore della Regione Marche) e vari esponenti marchigiani del partito. "La presenza di Arianna Meloni, questa sera – ha dichiarato nei saluti la senatrice Elena Leonardi – è un segnale forte dell’attenzione che il nostro partito riserva alle Marche. Arianna lavora con capacità e umiltà, senza cercare le luci della ribalta. La politica che proponiamo, con Francesco Acquaroli governatore della Regione Marche, è fatta di concretezza e visione, elementi imprescindibili per dare risposte ai cittadini e costruire il futuro che essi meritano". "Noi di Fratelli d’Italia – ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti – mettiamo al primo posto lo Stato, poi viene il partito. L’Italia è un bene di tutti, al di là dei punti di vista di ognuno". "Ringrazio Arianna – ha affermato il governatore delle Marche, Francesco Acquaroli – per la vicinanza manifestata alla nostra Regione. In quattro anni e mezzo, abbiamo ottenuto molti risultati, risollevando un territorio marchigiano fortemente provato da pandemia e sisma. Questo ci fa ben sperare, in vista delle Regionali". Poi, è stata la volta dell’intervento di Arianna Meloni: "Sono molto legata alle Marche, perché è sono una Regione simbolica, in cui il partito ha vinto una delle prime Regionali. Negli ultimi anni, Acquaroli ha risvegliato una Regione assopita, dedicando una particolare attenzione alle eccellenze marchigiane. Turismo e infrastrutture sono il fiore all’occhiello delle Marche. Ci sono centinaia di uomini e donne che lavorano dietro le quinte sui territori dell’Italia, anche senza incarichi pubblici, ma è grazie a loro che siamo arrivati ai risultati raggiunti negli ultimi anni".

L’incontro con Arianna Meloni, responsabile della segreteria di FdI e sorella della presidente del Consiglio, è stata un’occasione di confronto con militanti, simpatizzanti e dirigenti del partito per discutere delle sfide politiche future, delle opportunità che attendono la Regione Marche (in vista delle Elezioni Regionali del 2025) e delle azioni concrete già intraprese dalla Giunta regionale.

Giuliano Centinaro