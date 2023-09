Memorial Corradetti Una giornata di eventi

Sono trascorsi più di undici anni da quel terribile 9 giugno 2012, quando un drammatico incidente, avvenuto all’incrocio di Villa Pigna, lungo la strada Piceno Aprutina, lo strappò alla vita decisamente troppo presto. A distanza di tanto tempo, però, nessuno ha mai dimenticato il sorriso contagioso di Marco Corradetti, morto a soli 21 anni mentre si trovava in sella alla sua inseparabile moto, che rappresentava per lui la passione più grande. Poche settimane dopo la tragedia, i suoi familiari e i suoi amici fondarono un’associazione, ‘Marco nel Cuore’, con l’obiettivo di promuovere numerose iniziative per ricordare il ragazzo, conosciuto da tutti come ‘Marchetto’, ma anche per fare beneficenza. Tra i tanti appuntamenti organizzati in memoria di Marco, c’è stato anche lo ‘Sbi Day’, che si è svolto ininterrottamente per otto anni consecutivi fino al 2020, prima che la pandemia fermasse ogni tipo di evento. Quest’anno, però, si riprenderà da dove ci si era fermati e lo ‘Sbi Day’ tornerà con la nona edizione, a distanza di quattro anni dall’ultima volta. L’appuntamento è per il 17 settembre a Villa Pigna, mentre tradizionalmente il memorial si svolgeva a Piane di Morro. "Abbiamo cambiato location, ma siamo convinti che ci sarà ancora una volta una straordinaria partecipazione – spiega Fulvio Corradetti, papà di Marco –. Tanti amici ci stanno dando una mano ad allestire l’evento e questa, per noi, rappresenta la gioia più grande. È bello vedere che, nonostante siano trascorsi più di undici anni dalla tragedia, tutti vogliono ancora ricordare Marco. Il suo sorriso rimane sempre acceso nel cuore di tutti coloro che l’hanno conosciuto. Per noi familiari è una grande emozione poter riprendere la tradizione dello ‘Sbi Day’, dopo che il covid non ci aveva più permesso di organizzare la manifestazione". Nel corso della giornata, ci saranno tante iniziative interessanti. La mattinata sarà dedicata al motogiro turistico per le vie del centro storico di Ascoli. Prevista la partecipazione di decine e decine di motociclisti, con una tappa anche al cimitero di Castel Folignano, laddove è sepolto Marco Corradetti, per un momento di preghiera e la benedizione impartita dal parroco di Folignano a tutti i partecipanti. Nel pomeriggio, a Villa Pigna, si susseguiranno alcuni spettacoli di motocross e freestyle con il team del campionissimo Vanni Oddera. Quest’ultimo proporrà anche alcuni incontri di mototerapia riservati ad alcuni ragazzi ‘speciali’. Per tutta la giornata non mancheranno neanche gli stand gastronomici e il dj-set per ricordare Marchetto così come lui avrebbe voluto: con il sorriso e divertendosi. Matteo Porfiri