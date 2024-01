Memorial Cottilli, un esordio da record

Grande partecipazione di pubblico alla palestra ‘Forlini’ in occasione della prima edizione del Memorial Nazzareno Zè Cottilli. Il mitico ‘Zorro’ della pallavolo ascolana scomparso tre anni fa è stato infatti ricordato con un triangolare maschile di serie C organizzato dall’Asd Pallavolo Ascoli del Presidente Giuseppe ‘Pippo’ Feriozzi coadiuvato dall’infaticabile Antonello Virivè. Presenti le squadre abruzzesi del Montorio Volley e del Torrione L’Aquila. Dopo le prime due gare, il gioco è stato interrotto e alla presenza dell’assessore allo sport Nico Stallone, dell’allenatore Ivo Brutti e di tanti giocatori delle squadre ascolane degli ultimi 50 anni, sono state consegnate una targa ricordo e un mazzo di fiori alla moglie di Zè Cottilli, la signora Mara Flaiani, e alla figlia Jole. "Nessuno potrà mai dimenticare il nostro ‘Zorro’ – ha dichiarato l’assessore Stallone – e vi anticipo già che il nuovo PalaVolley che l’amministrazione comunale sta realizzando davanti alla palestra di Atletica Pesante e che verrà ultimato nel mese di giugno, sarà dedicato proprio a Nazzareno Zè Cottilli, vera icona della pallavolo ascolana, prima come giocatore, poi come tecnico e dirigente". Per la cronaca, la Travaglini Pallavolo Ascoli si è aggiudicato il triangolare, con vittoria per 3-0 sulla Studio Industria L’Aquila (2° classificata) e vittoria 2-1 contro il Montorio (3° classificata).

Valerio Rosa