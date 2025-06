Memorial ‘Fiorino per sempre’. Due giorni per ricordare

Un weekend da vivere nel ricordo di Fiorino. Ad Ascoli, infatti, oggi e domani si svolgerà l’edizione 2025 del Memorial ‘Fiorino per sempre’, dedicato al giovanissimo Riccardo Piconi (‘Fiorino’ per gli amici) venuto a mancare tragicamente sei anni fa ad appena vent’anni. L’appuntamento è in programma al campo parrocchiale di Mozzano e prevede innanzitutto un torneo di calcetto con ben sedici squadre partecipanti e l’allestimento di un’area per l’intrattenimento con truck food e beverage per tutti i gusti. Nella serata di sabato l’intrattenimento prevede, a partire dalle 21.30, il concerto della rock band ‘Distretto 13’: una ventata di energia pura in formato musicale, due ore e mezzo di musica suonata e cantata esclusivamente dal vivo, con i più grandi successi pop-rock italiani ed internazionali arrangiati e proposti con l’inconfondibile sound della band ascolana. "La scaletta per l’estate 2025 è veramente esplosiva – raccontano Gloria e Manila, le cantanti del gruppo –. Proponiamo dei brani estremamente accattivanti nella nostra versione, più che mai carica di energia, che non lascia assolutamente spazio alla noia. Due ore e mezzo con musica praticamente non-stop".