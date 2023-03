Memorial Taffora, torneo di burraco dedicato all’Anffas

Si rinnova il memorial ‘Simone Taffora’. Giunto alla 12esima edizione e organizzato dai famigliari di Simone, ovvero dal padre Giuliano, dalla mamma Gabriella e dal figlio Rocco, il torneo di burraco si svolgerà il 12 marzo, dalle 15.30, all’hotel Casale di Colli. L’incasso dell’iscrizione sarà devoluto all’associazione Anffas di Ascoli. "Il tutto nasce dalla volontà dei miei nonni Gabriella e Giuliano – spiega Rocco Taffora – di mettere in risalto le qualità che erano di mio padre Simone, e quindi l’inclusione sociale e la beneficienza per chi è meno fortunato. I miei nonni hanno una bontà d’animo enorme, e li ringrazio tanto". "Ogni anno in ricordo di nostro figlio a cui piaceva giocare a burraco – continua Giuliano Taffora – organizziamo un torneo il cui incasso viene devoluto a un’associazione che si prende cura di ragazzi meno fortunati. La giornata, di ricordo, è sponsorizzata da noi. Negli anni passati hanno partecipato circa 250 persone al torneo, quest’anno saranno di più e l’incasso sarà devoluto all’Anffas. Mio figlio nel 2023 avrebbe compiuto 50 anni, per questo ci saranno fuochi d’artificio e tante altre cose oltre al torneo". Il montepremi del torneo è di 2.000 euro. Prenotazioni entro il 10 marzo. Quota d’iscrizione 15 euro a persona (la cena è offerta dagli organizzatori). "Il torneo – conclude l’assessore Massimiliano Brugni – è organizzato dalla famiglia di Simone Taffora, ragazzo prematuramente scomparso. Come amministrazione ci teniamo a dare visibilità a questo memorial, per esaltare l’esempio della famiglia Taffora che sostiene tutte le spese e devolve in beneficienza quanto raccolto a una realtà del territorio. Quest’anno ha scelto l’Anffas, realtà importante di Ascoli". Info: 3351494259.

l. c.