Memorial Troiani, biglietti da martedì

Da martedì saranno in vendita i biglietti per il memorial ‘Alessandro Troiani’, l’evento a scopo benefico organizzato dalla sezione ascolana dell’Ail. La 23esima edizione, in programma il 9 giugno, con la direzione artistica di Dario ‘Dardust’ Faini, vedrà esibirsi sul palco di piazza del Popolo gli artisti Lazza e Noemi, che si uniranno a Dardust. La serata sarà arricchita dalla presenza di un ulteriore super ospite musicale a sorpresa, e di un attore il cui nome, altresì, non è stato ancora svelato. Nelle giornate di martedì e mercoledì i biglietti per assistere allo spettacolo saranno in vendita esclusivamente alla biglietteria del teatro Ventidio Basso in piazza del Popolo, mentre da giovedì 4 maggio saranno acquistabili anche online sul circuito vivaticket. La biglietteria è aperta, dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30. Sono quattro le fasce di prezzo per assistere al memorial: 60 euro, 50 euro, 40 euro e 30 euro.