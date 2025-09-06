Memorial Troiani, Durdust show. Elodie brilla con Gaia e Saturnino

Alla fine è stata Elodie, la Secret Guest, l’ospite a sorpresa della 26ª edizione del Memorial ‘Alessandro Troiani’. Ad accoglierla ben 2.000 presenti, in una Piazza del Popolo che ha fatto registrare il sold out di posti a sedere, per una serata davvero straordinaria. Anche stavolta il Direttore Artistico del Memorial, Dario ‘Dardust’ Faini, ha fatto davvero le cose in grande stile con uno spettacolo di luci e di musica che ha suscitato grandissime emozioni. L’evento benefico a favore e della sezione ascolana dell’Ail, l’Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma, ha visto esibirsi anche il bassista ascolano Saturnino Celani e la cantante Gaia. Tra gli artisti anche un altro musicista ascolano, il percussionista Alessandro Catalucci che ha accompagnato i ritmi brasiliani dei brani di Gaia.

Dardust, ha aperto la serata con alcuni brani del suo ultimo album ‘Urban Impressionism’ affiancato dal Trio Cavalazzi. "Vi presento i miei brani come schizzi – ha esordito il compositore e musicista ascolano – come venivano considerate le opere degli impressionisti: periferie come luoghi della nostra sfera emotiva. L’aspetto catartico dell’arte è fondamentale per diventare una versione migliore di noi stessi. Questo il mio nuovo mondo, quello di Urban Impressionism". Poi è toccato al bassista Saturnino Celani, con un coinvolgente assolo prima dell’arrivo di Gaia che ha presentato i suoi brani iconici, in lingua portoghese e l’applauditissimo ‘Chiamo io, chiami tu’ presentato al Festival di Sanrem. Gran finale con Elodie arrivata a sorpresa a chiudere questa edizione.

Elodie è arrivata al Memorial per la terza volta dopo le edizioni del 2019 e 2020. "Era stata qui negli anni del Covid, al Teatro Ventidio Basso – ha dichiarato Dardust – davanti a 250 persone e volevo farle godere la bellezza di questa piazza gremita. Grazie Elodie per essere presente ancora una volta qui ad Ascoli al Memorial Troiani". E la bellissima cantante romana ha prontamente risposto: "Qui ad Ascoli mi sento a casa mia. Grazie per avermi invitato e per avermi fatto vivere splendide emozioni. Ormai questa città mi ha adottato".

Il sindaco Marco Fioravanti ha portato i saluti istituzionali affiancato da Giuseppe, il fratello di Alessandro Troiani che ha ricordato il sogno del ‘Cioe’ come era chiamato dagli amici di far nascere un reparto di ematologia che portasse il suo nome. E il sogno si è avverato grazie alle somme raccolte in questi 26 anni di Memorial, alla passione e alla professionalità del dottor Piero Galieni, Primario del Reparto di Ematologia dell’Ospedale ‘Mazzoni’ di Ascoli. "Alessandro voleva essere ricordato non con tristezza – ha dichiarato il dottor Galieni – e questo Memorial ne è la prova". Ringraziamenti finali da parte del presidente dell’Ail Ascoli, Giuliano Agostini: "Grazie di cuore a tutti voi che avete partecipato e grazie a Dario ‘Dardust’ Faini che ogni anno ci regala uno spettacolo indimenticabile".

Valerio Rosa