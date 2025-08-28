Memorial Troiani. Grande musica e solidarietà

C’è grande attesa per conoscere chi sarà l’ospite a sorpresa dell’edizione 2025 del Memorial Troiani in programma giovedì prossimo 4 settembre in Piazza del Popolo. Dopo Gianluca Ginoble del Volo nel 2023 e il grande Jovanotti lo scorso anno c’è parecchia curiosità nel cercare il nome del cantante che affiancherà Durdust, Gaia e il bassista Saturnino sul palco di piazza del Popolo. Ci sono ancora alcuni biglietti disponibili anche in prima fila, acquistabili sul circuito Vivaticket anche se la prevendita sta andando molto bene e di certo ci sarà una bella somma da donare in beneficienza all’Ail di Ascoli sezione Alessandro Troiani. Prosegue quindi l’impegno di Dario ‘Dardust’ Faini in qualità di direttore artistico del Memorial Troiani che con lui è diventato uno degli eventi clou dell’estate ascolana assieme all’Ascoli Summer Festival appena terminato all’Arena Squarcia. "Possiamo tranquillamente dire che questo evento è diventato il più importante della città di Ascoli e ha raggiunto nel tempo una portata di carattere internazionale grazie al contributo del direttore artistico Dario Faini – ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti –. Avremo Dardust, Gaia, Saturnino e la secret guest che resterà una sorpresa. Dopo l’anno scorso era difficile mantenere un livello così alto e invece ancora una volta si è superato. Il quarto ospite è ancora segreto, ma questo aumenterà il desiderio di acquistare il biglietto per la serata del 4 settembre". Proprio Dardust ha voluto spronare il pubblico ad acquistare gli ultimi biglietti per presentare una Piazza del Popolo esaurita in ogni ordine di posti: "E’ un Memorial dove nulla è mai definito – ha confermato il compositore e musicista ascolano – Voglio solo dire che quest’anno per il mio set farò un estratto del mio tour regalando 40 minuti dello show intero e poi chiaramente ci saranno gli ospiti".

Valerio Rosa