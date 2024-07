Memorial Troiani show. Ci sarà Angelina Mango

Sarà la vincitrice del Festival di Sanremo 2024, la figlia d’arte Angelina Mango, la protagonista della 25ª edizione del ‘Memorial Alessandro Troiani’ in programma l’11 settembre in Piazza del Popolo. Ad annunciarlo è stato il direttore artistico del Memorial, Dario Dardust Faini, che da quando ha preso in mano le redini di questo evento, lo ha portato a livelli internazionali tanto che, come ha poi dichiarato il sindaco Marco Fioravanti, il ‘Memorial Troiani’ da quest’anno sarà l’evento clou dell’estate nelle Marche e sarà presentato ancora una volta dal conduttore televisivo Massimiliano Ossini. Insomma, sembra passato un secolo da quando la kermesse in favore dell’Ail si svolgeva al Teatro Ventidio Basso con qualche cabarettista, la verve dell’assessore Nico Stallone e l’appoggio della famiglia Troiani. Ora è diventato uno show internazionale.

"Un evento unico nel suo genere – ha ammesso Dario Faini – che ha avuto anche momenti difficili con rinvii e problemi legati alle disponibilità degli ospiti che, lo ricordiamo, vengono ad Ascoli gratuitamente ma compatibilmente con i loro impegni. Si svolgerà mercoledì 11 settembre in piazza del Popolo e sul palco avremo Angelina Mango. Ci sarà anche il preziosissimo Saturnino Celani e non escludiamo sorprese dell’ultimo minuto come è avvenuto in altre edizioni. Un Festival musicale ma anche benefico, in nome di Alessandro, un ragazzo davvero speciale ed è bello ricordarlo ogni anno. Stiamo valutando alcune variazioni a livello scenografico ma le sveleremo più in avanti". Felicissimo il presidente della sezione ascolana ‘Alessandro Troiani’ dell’Ail (Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma), Giuliano Santagostini introdotto dalla responsabile della comunicazione Valentina Galati e dall’avvocato Leonardo Maria Galieni: "Da venticinque anni siamo qui per l’evento dedicato ad Alessandro Troiani – ha ammesso – e ringrazio coloro che danno un contributo allo svolgimento del Festival, nessuno escluso. Oltre ad avere un ritorno economico noi ci teniamo ad aiutare la sanità e i malati. Primo ringraziamento a Dardust che ci aiuta a trovare gli artisti, poi anche al Comune per il supporto incondizionato e grazie agli sponsor". Soddisfatto anche il sindaco Marco Fioravanti: "Evento molto importante, ci tengo a ricordare la figura di Alessandro Troiani e ringrazio gli organizzatori, il presidente dell’Ail e i suoi membri, il dottor Galieni dell’Ast Ascoli e ovviamente anche Dario Dardust Faini. Non ci sono tanti eventi in cui gli artisti partecipano gratuitamente, ma qui ad Ascoli accade anche questo grazie ad un evento che unisce musica e solidarietà e fa conoscere Ascoli in tutta Italia e non solo".

Valerio Rosa