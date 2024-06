Mendes-Caligara. Pulcinelli spegne le voci sul Palermo

"Il direttore sportivo De Sanctis ci ha detto che non c’è interesse per Pedro Mendes e Caligara". Con questo breve pensiero il patron Massimo Pulcinelli ieri ha commentato ad ‘ilovepalermocalcio.com’ l’eventuale assenza di un possibile coinvolgimento della società rosanero in un’ipotetica trattativa volta a favorire la partenza dei due elementi che il club di corso Vittorio cercherà di cedere per monetizzare in questa delicatissima fase segnata da una drammatica situazione economica di cui oggi è conoscenza l’intera piazza. Nelle ore precedenti invece a strizzare l’occhio al Palermo era stato lo stesso portoghese Pedro Mendes, attraverso un’intervista non autorizzata dall’Ascoli Calcio sempre allo stesso portale e che ora potrebbe vedere il giocatore costretto a fare i conti con una multa. "Il Palermo è una squadra che ha una storia incredibile e certamente rappresenterebbe una grande opportunità per la mia carriera – commenta il centravanti -. La città è molto bella, il club è di alto livello e i tifosi sono sempre molto vicini alla loro squadra. Oggi sono un giocatore dell’Ascoli, vedremo cosa succederà nelle prossime settimane. Non ho ancora parlato col mio procuratore. In questo momento sono in vacanza e sto lavorando per completare il recupero dall’infortunio. Sono venuto a conoscenza delle voci sul Palermo tramite il social Instagram. Mi hanno scritto diversi tifosi e successivamente mi hanno inviato la notizia che parlava di questo interesse. In questa fase ascolto le voci che si rincorrono, ma ancora non mi è stato riferito nulla di concreto". Il portoghese ha poi ammesso di non aver ancora smaltito la delusione per la retrocessione in C del Picchio. Nell’ultima parte della stagione la squadra si è ritrovata ad essere orfana del suo elemento più prolifico proprio nel momento maggiormente decisivo del campionato. "Per me è stato difficile non poter aiutare la squadra nel momento più importante e certamente non posso essere felice di come sia andata – prosegue -. Ascoli mi ha dato tanto e sono molto legato alla piazza e alla tifoseria. Anche adesso in vacanza è molto forte il rammarico per non aver centrato l’obiettivo salvezza. Futuro? Ho un ottimo rapporto col presidente e valuteremo tutte le situazioni. Qualsiasi sia la scelta finale verrà presa nel rispetto di entrambe le parti. Se ci sarà una separazione verrà fatta per il mio bene e quello dell’Ascoli".

mas.mar.