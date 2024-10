"Meno casi psichiatrici al carcere del Marino"

Ridurre il trasferimento di casi psichiatrici presso la Casa Circondariale di Marino del Tronto, per garantire una maggior sicurezza a tutti i lavoratori della struttura. È questo che il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti chiederà al sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove e al Provveditorato dopo la visita che, nei prossimi giorni, effettuerà presso il carcere di Ascoli insieme al Garante per i diritti della persona della Regione Marche, Giancarlo Giulianelli, e alla direttrice della Casa Circondariale di Marino del Tronto, Daniela Valentini. "Ho avuto un colloquio con la direttrice, che mi ha illustrato il problema legato all’eccessiva presenza, rispetto al totale dei detenuti, di soggetti con gravi problemi psichiatrici all’interno del carcere cittadino. Una situazione – commenta Fioravanti : che si ripercuote, in maniera negativa, su quanti devono quotidianamente rapportarsi con loro: agenti di custodia, medici, infermieri, psichiatri o assistenti, oltre agli operatori dell’ospedale in cui tali soggetti vengono condotti quando le circostanze lo richiedono".