Meno code in ambulatorio. Ecco l’App di Paolo Mariani

Durante il periodo di lockdown, l’ascolano Paolo Mariani sviluppò un’App capace di risolvere l’esigenza di quei pazienti che, pur avendo difficoltà motorie o organizzative, dovevano frequentemente recarsi presso il loro medico di base per visite o prescrizioni. Dopo un confronto con sua moglie, medico di base del territorio, Mariani ideò ‘MMG2’, un’applicazione in grado di snellire il flusso di pazienti in ambulatorio ed evitare assembramenti, agevolando l’evasione di ricette e impegnative mediche. Un innovativo servizio di comunicazione tra medico e paziente che consente a quest’ultimo di richiedere, con un semplice click, ricette o impegnative per farmaci o prestazioni sanitarie. A sua volta, il medico può comunicare l’avvenuta produzione delle stesse in maniera snella e lineare, senza rinunciare alla propria professionalità essendo garantito il totale rispetto della privacy. L’invenzione di Paolo Mariani ebbe subito un grande successo e, negli ultimi tre anni, è stata implementata tanto da meritarsi un riconoscimento importante. L’ascolano, infatti, nei giorni scorsi è stato premiato a Milano in occasione della quinta edizione del Premio ‘EHealth4all’, concorso che ogni due anni premia il miglior progetto digitale ‘made in Italy’ per la prevenzione. L’App di Mariani è stata anche presentata a Roma, in Campidoglio, al comitato scientifico del Premio.

"Siamo onorati di essere stati selezionati e premiati a questo importante concorso di caratura nazionale – commenta l’ascolano -. Negli ultimi mesi abbiamo aggiunto a ‘MMG2’ tanti altri servizi utili a medici e pazienti. Ad esempio, la ricerca del medico sostituto divisa per province, nonchè la funzione appuntamenti che permette anche la gestione della campagna vaccinale antinfluenzale. Inoltre, offriamo ai pazienti anche un servizio di prenotazione per visite specialistiche ed esami diagnostici. Un Cup digitale che verifica in tempo reale le agende e le disponibilità di strutture private e consente di cercare e prenotare una prestazione sociosanitaria con soli tre click evitando code e inutili attese. Il nostro progetto è nato e sperimentato nei territori dell’ascolano – conclude Mariani - e in poco tempo è stato esteso in tutta la nazione. Con questa App riusciamo a dare più assistenza a tutti i pazienti che necessitano di aiuti concreti e allo stesso tempo riusciamo a semplificare il lavoro dei medici". Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Marco Fioravanti. "Ringrazio Paolo per aver ideato questa applicazione così innovativa e funzionale – rivela il primo cittadino -, che può concretamente aiutare quelle persone che hanno problemi deambulatori o difficoltà varie nel recarsi presso i propri medici di medicina generale". Matteo Porfiri