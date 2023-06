Meno posti letto al reparto di Pediatria: "Tagli inaccettabili"

Dall’attività chirurgica ai posti letto di pediatria e neonatologia, di tagli, all’ospedale ‘Mazzoni’, si continua a parlare. Da oggi, infatti, come da comunicazione della direzione medica ospedaliera dell’Ast di Ascoli, saranno temporaneamente ridotti a 8 i posti letto dell’unità operativa complessa di pediatria. Dal primo luglio al 28 agosto, invece, i posti letto della patologia neonatale saranno ridotti: a 2 per ricoveri ordinari e a uno per l’emergenzaurgenza. Queste sono le conseguenze, ancora una volta, della mancanza di personale, sommata alla ferie. "E’ inaccettabile che si continui a diminuire i servizi pubblici – dice Mauro Giuliani dell’Usb –, soprattutto della pediatria, dimezzando i posti letto disponibili. Per non parlare dello smantellamento della patologia neonatale che è una delle poche eccellenze rimaste al Mazzoni. Tutto ciò è in contrapposizione a quanto annunciato dal sindaco di Ascoli circa il bonus per le nuove nascite. Chiediamo al commissario dell’Ast di Ascoli di fermarsi e di aspettare l’incontro con le organizzazioni sindacali del prossimo 27 giugno, ma soprattutto chiediamo al sindaco e ai consiglieri comunali di intervenire rispetto a queste problematiche, tra cui la carenza di ostetriche".

l. c.