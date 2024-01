"Meno risorse, quadro desolante". I sindacati: la situazione peggiora

"Lo diciamo da anni che gli ospedali Piceni soffrono di un sottofinanziamento importante con conseguente dotazione organica carente, ma adesso, con la ripartizione delle risorse, che sono di meno per tutti, la criticità della sanità ascolana sarà ancora più forte". A dirlo sono le organizzazioni sindacali che descrivono "desolante il quadro della sanità pubblica locale dopo la riforma sanitaria che ha comportato, per il Piceno, a decorrere dal primo gennaio 2024, un minor finanziamento rispetto agli anni pregressi, pari a 26 milioni di euro".

E’ a firma della Rsu dell’Ast di Ascoli unitamente a quelle di Cgil, Cisl, Uil, Nursing Up, Ugl salute e Fials, il seguente documento: "Liste di attesa interminabili, se non addirittura chiuse, attrezzature carenti e obsolete, personale sottodimensionato assegnato a più reparti, riposi programmati revocati, festività infrasettimanali 2023 non retribuite, ferie maturate relative agli anni 2022 e 2023 non ancora fruite, contratti di lavoro scaduti senza il pagamento delle ferie e degli straordinari maturati, unità ospedaliere accorpate da anni e professionisti che abbandonano i due ospedali di Ascoli e San Benedetto, mentre spuntano ambulatori privati in ogni angolo della città. Di fronte a tale contesto, ci vuole ben poco ad immaginare dove e come potranno curarsi i cittadini di questo territorio ingiustificatamente penalizzato dalla politica regionale. Invitiamo i rappresentanti istituzionali a intraprendere un percorso virtuoso affinché vengano assicurate pari opportunità a tutte le popolazioni del territorio regionale. Alla direzione dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli chiediamo che presenti alla delegazione trattante di parte sindacale le proprie proposte relative a: pagamento dei tempi di vestizione per il periodo 21/05/2018-31/12/2023 per un importo medio cadauno per gli aventi diritto pari a circa 6 mila euro, implementazione del personale attraverso nuove assunzioni e stabilizzazioni dei precari in possesso dei requisiti, proroga dei contratti dei 173 dipendenti in servizio a tempo determinato in quanto gli stessi, per la stragrande maggioranza, sono stati assunti per esigenze permanenti, in sostituzione di personale collocato a riposo, riconoscimento del diritto alla mensa, così come sancito dalla Corte di Cassazione, pagamento delle festività infrasettimanali del 2023. In mancanza, sarà immediatamente riattivato lo stato di agitazione del personale dipendente, solo al momento sospeso".