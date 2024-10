Mensa a scuola da ampliare. Ci sono i fondi per Folignano

Il Comune di Folignano ottiene un importante finanziamento di quasi mezzo milione di euro a seguito del bando per la realizzazione e messa in sicurezza delle mense scolastiche nell’ambito del Pnrr. Per Folignano è finanziato un progetto di 432mila euro destinato all’ampliamento degli spazi: l’intervento contribuirà così a incentivare il tempo pieno a favore degli studenti e sarà di grande supporto anche per le famiglie. "Il ringraziamento va a tutta la mia squadra e agli uffici del Comune per aver centrato questo obiettivo in tempi rapidissimi – spiega il sindaco Matteo Terrani –. Il finanziamento ci dà l’occasione per organizzarci al meglio quando saranno in funzione tutte e cinque le classi del tempo pieno che richiederanno una maggiore necessità di spazi". L’amministrazione comunale chiedeva da tempo l’attivazione del tempo pieno: dallo scorso anno scolastico a Folignano, per la prima volta, sono state introdotte le prime due sezioni (dalle ore 8 alle 16).

"Ribadiamo la grande attenzione al mondo scolastico e alle famiglie – aggiunge Terrani –. Abbiamo sempre ritenuto il tempo pieno un’opportunità di crescita, oltre che un momento educativo di grande valore. Oggi rappresenta un ulteriore punto di forza delle scuole di Folignano e rafforza l’attrattività delle nostre strutture, arrestando la migrazione verso i comuni limitrofi a cui eravamo abituati negli anni passati".

Matteo Porfiri