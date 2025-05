Mensa a scuola, ora il bando per l’esternalizzazione

Mensa scolastica, partita l’ultima fase di esternalizzazione del servizio. L’iniziativa, avviata da questa amministrazione comunale, ha conosciuto prima una fase sperimentale per sfociare, alcuni giorni fa, nella procedura di selezione per l’affidatario del servizio, il cui bando sta per essere pubblicato. Procedura per cui si sono resi necessari vari passaggi: il 5 novembre venivano approvati gli indirizzi per la gestione esternalizzata del servizio, con una durata contrattuale di almeno tre anni – 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028 – e possibilità di rinnovo per ulteriori due. In base a tali indirizzi, l’esternalizzazione avrebbe incluso i nidi, le scuole dell’infanzia, le sezioni primavera e la primaria, in tutte le sue fasi, dal reperimento delle derrate, allo stoccaggio, la produzione dei pasti, la cottura nei centri comunali nonché il trasporto nei refettori. Si disse, allora, che l’appalto sarebbe stato formato da un unico lotto per garantire coerenza e complementarità tra le singole prestazioni tecniche ed evitare potenziali disagi. Infine si stabilì che, al fine di decidere l’affidatario, sarebbe stata valutata positivamente l’implementazione della fornitura di prodotti biologici e di qualità Dop, Igp, locali e a filiera corta, favorendo tra l’altro una politica di contenimento degli sprechi alimentari. Quindi particolare importanza, nella procedura, verrà data alla presenza di alimenti bio e a chilometro zero, soprattutto verdura e frutta fresca, ortaggi, legumi, cereali e derivati, nonché latticini. Altro alimento importante è il pesce fresco: il punteggio infatti dipenderà anche dalla frequenza con cui si intende somministrarlo al posto di quello congelato. La proposta prevede anche l’ideazione di un piano di informazione per i bambini e i genitori, che comunichi la provenienza e le caratteristiche delle derrate. Del pacchetto fa parte anche la realizzazione di progetti di educazione alimentare rivolti agli alunni. Verrà valutata, infine, la presenza di progetti per la gestione delle eventuali eccedenze alimentari, inclusa la raccolta e il recupero del cibo non somministrato: cibo che in questo modo verrebbe canalizzato in iniziative di utilità sociale e beneficenza. Insomma, un appalto ambizioso, anche solo considerando il valore, pari a 6.833.947,62 euro.

Giuseppe Di Marco