Mensa a scuola, si punta allo sconto

Per perfezionare il servizio della mensa scolastica – anche dal punto di vista dei costi – sarà necessario arrivare ad un appalto che prevede una spesa inferiore a 5 euro a pasto. Sono questi i numeri emersi ieri sera in commissione consiliare, nella quale l’amministrazione ha snocciolato i dati sul servizio di refezione, che si intende esternalizzare completamente entro il 2025. L’outsourcing si renderebbe necessario per ottimizzare la voce di spesa, affidando la mensa ad un partner specializzato. Insomma, i costi vanno ridotti e il servizio va migliorato per rispondere alle esigenze dei piccoli alunni. Quali sono le proiezioni attuali? Finora si è ragionato su un appalto di 5,2 euro a pasto: considerando un ammontare di 255mila unità servite annualmente, si arriverebbe ad una commessa di 1.326.000 euro. Ne consegue che bisognerà scendere ancora, dato che nell’anno scolastico 2022/2023 la spesa è stata di poco superiore a 1,2 milioni. Il prossimo passo sarà di commissionare il servizio ad una cooperativa in tutti gli asili, le scuole dell’infanzia e le primarie, ma solo per quanto riguarda il personale a tempo determinato. L’approvvigionamento delle derrate rimarrà in capo all’ente fino all’anno prossimo, quando anch’esso dipenderà dal privato. Tante le critiche da parte della minoranza, con Emanuela Carboni ed Aurora Bottiglieri che hanno manifestato preoccupazione per gli addetti con contratto a termine che non verranno riconfermati.

Dal canto suo Luciana Barlocci ha ribadito la necessità di inserire anche i consiglieri nella commissione mensa, oltre a genitori. L’assessore Andrea Sanguigni ha messo in chiaro che è intenzione dell’amministrazione migliorare la commissione mensa, formando i genitori in modo che abbiano gli strumenti per giudicare la qualità del lavoro svolto. L’obiettivo, insomma, è dar vita ad una vera e propria cultura della refezione scolastica. Per quanto riguarda il menu, lo scopo è eliminare lo spreco alimentare, e mantenere quei cibi che spesso non trovano il gradimento dei bambini – legumi, alcuni tipi di pesce, frutta e verdura – cucinandoli e presentandoli in maniera più appetibile. Anche i sindacati hanno detto la loro: per la Cgil, è da capire se, nel bando attuale, il personale risulti sotto-inquadrato rispetto al salario percepito. Se così fosse, l’appalto andrebbe rifatto. In commissione, infine, si è parlato anche di trasporto scolastico: per ridurre i costi si procederà ad una mappatura delle tratte da assicurare, attraverso una fase di preiscrizione.

Giuseppe Di Marco