Mensa bio e locale per 500 bambini

Cinquecento bambini delle mense scolastiche di Grottammare partecipano oggi alla giornata clou della Green Food Week 7-11 aprile. Per loro, un menu speciale composto da Risotto al pesto di zucchine, Burger di legumi, Insalata mista e Frutta fresca di stagione. Unendosi ad altri otto comuni del Piceno, la Città di Grottammare ha aderito all’iniziativa organizzata da Foodinsider e promossa dalla Ast e dalla Rete dei Comuni Sostenibili per diffondere la cultura dell’alimentazione a basso impatto ambientale, del risparmio delle risorse in ambito alimentare e la dieta mediterranea all’interno delle mense scolastiche, universitarie e aziendali servendo piatti vegetali e privilegiando ingredienti bio e locali.